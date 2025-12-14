FPT Shop hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ khối doanh nghiệp và giáo dục

Việc trở thành Trung tâm Khách hàng doanh nghiệp FPT Shop mang đến giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp, từ việc cung cấp đầy đủ các dòng sản phẩm Apple đến triển khai các dịch vụ giá trị gia tăng.

FPT Shop chính thức trở thành Apple Business Partner tại Việt Nam

Là đối tác ủy quyền cấp cao của Apple tại Việt Nam, FPT Shop mang đến dải sản phẩm chính hãng trải rộng từ iPhone, iPad, MacBook cho đến Apple Watch, AirPods và phụ kiện, tạo nền tảng vững chắc để mở rộng sang lĩnh vực cung cấp giải pháp dành cho khối doanh nghiệp và giáo dục.

Song song với việc cung cấp đầy đủ các dòng sản phẩm Apple chính hãng, trung tâm còn triển khai nhiều dịch vụ giá trị gia tăng như giải pháp quản lý thiết bị Mobile Device Management cho cả mô hình một nền tảng và đa nền tảng (điển hình như Jamf, SOTI…), cùng hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký và vận hành Apple Business Management.

Bên cạnh đó, đội ngũ kỹ thuật và chuyên gia giải pháp giữ vai trò quan trọng trong quá trình cài đặt, bàn giao và đồng hành khi hệ thống đi vào vận hành. Với kinh nghiệm hỗ trợ hơn 2.000 doanh nghiệp trên cả nước, Trung tâm Khách hàng doanh nghiệp FPT Shop duy trì chất lượng dịch vụ nhất quán, giúp các đơn vị yên tâm trong suốt quá trình sử dụng thiết bị.

Cột mốc này không chỉ thể hiện việc đáp ứng đầy đủ các tiêu chí khắt khe dành cho đối tác doanh nghiệp, mà còn tạo điều kiện để hệ thống chủ động khai thác các nguồn tài liệu chuyên sâu, công cụ hỗ trợ và chương trình đào tạo từ Apple nhằm tiếp tục nâng cao năng lực phục vụ khối doanh nghiệp và giáo dục.

