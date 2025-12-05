Doanh nghiệp ưu tiên ứng viên thành thạo công nghệ và hiểu biết về kinh doanh

Báo cáo Nhân sự (Industry Insight) mới nhất của PERSOL cho thấy quá trình số hóa, xu hướng phát triển bền vững (ESG) cùng sự thay đổi trong kỳ vọng của người lao động đang làm thay đổi cách doanh nghiệp tuyển dụng và giữ chân nhân tài trên toàn khu vực.

PERSOL công bố Báo Cáo Nhân Sự 2025, cho thấy nhiều góc nhìn mới về nhu cầu nhân sự của doanh nghiệp

PERSOL vừa công bố Báo cáo Nhân Sự 2025, nhấn mạnh 5 xu hướng định hình lại bức tranh việc làm tại Việt Nam và khu vực APAC, dựa trên kết quả khảo sát từ 12 thị trường và 4 nhóm ngành trọng điểm: sản xuất, hàng tiêu dùng, dịch vụ chuyên nghiệp và chuỗi cung ứng.

Khi các kỹ năng số hóa như phân tích dữ liệu, AI, năng lực kết hợp công nghệ – chiến lược (hybrid skills) cùng hiểu biết ESG trở nên khan hiếm, người lao động lại chuyển trọng tâm sang môi trường linh hoạt, cơ hội phát triển và định hướng nghề nghiệp dài hạn.

Việt Nam đang nổi lên như thị trường có tốc độ tăng trưởng tuyển dụng số nhanh nhất Đông Nam Á, được thúc đẩy bởi nhu cầu về nhân lực trong thương mại điện tử, bán lẻ đa kênh và marketing dựa trên dữ liệu tăng mạnh.

Từ đó, doanh nghiệp ưu tiên tìm kiếm những ứng viên vừa thành thạo công nghệ, vừa có hiểu biết về kinh doanh và vận hành thực tế. Đồng thời, người tìm việc cũng thay đổi hành vi giống như “người tiêu dùng” hơn. Họ mong đợi một quy trình ứng tuyển tối ưu trên di động và thông tin đãi ngộ minh bạch. Những thay đổi này buộc doanh nghiệp phải xem xét lại toàn bộ quy trình tuyển dụng và cách truyền thông giá trị thương hiệu tuyển dụng.

Báo cáo Nhân Sự 2025 cho thấy nhiều doanh nghiệp tiếp tục đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực chất lượng cao, khi nhu cầu về kỹ năng số, năng lực phân tích dữ liệu và các kỹ năng kết hợp linh hoạt tăng nhanh hơn nhiều so với nguồn cung tại hầu hết các thị trường lớn. Đồng thời, kiến thức về ESG và khả năng tuân thủ cũng trở thành tiêu chí tuyển dụng quan trọng, trong bối cảnh các tổ chức phải đáp ứng yêu cầu bền vững ngày càng cao.

Thế hệ lao động trẻ, đặc biệt Gen Z và Gen Y, tiếp tục thay đổi thang giá trị tại nơi làm việc. Họ ưu tiên linh hoạt, trách nhiệm xã hội, ý nghĩa công việc và cơ hội phát triển bản thân. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Châu Á – Thái Bình Dương tiếp tục là khu vực có tốc độ tăng trưởng việc làm nhanh nhất thế giới. Điều này cho thấy các doanh nghiệp cần điều chỉnh chiến lược nhân sự để đáp ứng kỳ vọng mới của người lao động.

Ông Elvin Tan, Giám đốc Khu vực kiêm Trưởng Bộ phận Vận hành, chia sẻ: “Thị trường nhân lực trong khu vực đang bước vào thời kì chuyển đổi quan trọng. Bài toán nhân sự hiện nay không còn là chuyện thiếu người, mà là khả năng thích ứng. Những doanh nghiệp biết hài hòa giữa đầu tư công nghệ, thấu hiểu văn hóa và xây dựng chiến lược tuyển dụng dựa trên giá trị sẽ có lợi thế để phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo”.

KIM THANH