FPT cùng Glassdome đẩy mạnh chuyển đổi số ngành sản xuất

FPT và Glassdome, nhà cung cấp giải pháp quản lý dữ liệu phát thải carbon và giám sát sản xuất hàng đầu vừa ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số cho các doanh nghiệp sản xuất trên phạm vi toàn cầu.

Đại diện FPT cùng Glassdome ký kết hợp tác

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ tập trung vào những lĩnh vực trọng điểm, bao gồm xây dựng chiến lược tiếp cận thị trường chung, hợp tác phát triển công nghệ và hướng đến các ngành sản xuất chủ lực như ô tô, dệt may, pin công nghiệp, điện tử và thép. Hợp tác này được kỳ vọng sẽ nâng tầm các giải pháp công nghệ tiên tiến của hai bên, củng cố vị thế trên thị trường và mở rộng danh mục khách hàng tại châu Âu, Hàn Quốc và Việt Nam.

Bên cạnh đó, FPT sẽ khai thác nền tảng của Glassdome để làm phong phú thêm hệ sinh thái giải pháp sản xuất số. Dựa trên năng lực công nghệ chuyên sâu và mạng lưới triển khai toàn cầu của FPT, hai bên sẽ đẩy nhanh tốc độ ứng dụng giải pháp tích hợp trong nhiều môi trường sản xuất khác nhau.

Giải pháp cho phép các doanh nghiệp sản xuất tập trung hóa dữ liệu, giám sát dữ liệu phát thải carbon trên quy mô lớn và vận hành các quy trình số theo tiêu chuẩn phát triển bền vững của thế giới. Kết hợp công nghệ quản lý dữ liệu carbon, giám sát sản xuất tiên tiến với năng lực tích hợp, triển khai hệ thống toàn diện, FPT và Glassdome sẽ mang đến cho các nhà sản xuất những giải pháp thông minh, đón đầu tương lai.

Kết hợp thế mạnh của hai bên, FPT và Glassdome hướng tới xây dựng một mô hình chuyển đổi liền mạch, có khả năng mở rộng, giúp các doanh nghiệp sản xuất thích ứng hiệu quả trước những thay đổi lớn của ngành.

BÌNH LÂM