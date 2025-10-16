Nhà văn Camille Laurens, thành viên Viện Hàn lâm Goncourt (Pháp) đến Việt Nam

Trong thời gian từ ngày 18 đến 25-10, nữ nhà văn người Pháp Camille Laurens, thành viên Viện Hàn lâm Goncourt (Pháp) đến thăm Việt Nam. Dịp này, Viện Pháp tại Việt Nam phối hợp cùng NXB Phụ nữ Việt Nam tổ chức một loạt các buổi gặp gỡ và tọa đàm tại Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và TPHCM.

Vào năm 2023, tiểu thuyết Con gái (NXB Phụ nữ Việt Nam) của nhà văn Camilie Laurens được ra mắt độc giả Việt Nam qua bản dịch của dịch giả trẻ J.B (Huỳnh Hữu Phước). Ngay trong năm đó, tác phẩm này đã được Hội Nhà văn TPHCM trao Giải thưởng Văn học dịch.

Nhà văn Camille Laurens hiện là thành viên Viện Hàn lâm Goncourt (Pháp), được xem là một trong những “kiện tướng” của văn chương đương đại Pháp

Trước Con gái, một số tác phẩm của nhà văn Camille Laurens đã được dịch sang tiếng Việt như: Trong những vòng tay (2009), Tình ca xúc cảm (2011), và mới nhất là tiểu thuyết Bội ước (J.B tiếp tục là người dịch tác phẩm này). Tác phẩm đã đoạt giải Grand Prix Rtl-Lire, đã bán được 55.000 bản ngay sau khi ra mắt ở Pháp. Nhân vật chính là Claire Lancel, một nữ nhà văn danh tiếng từng trải qua nhiều tổn thương (mất con, hôn nhân tan vỡ). Trong một đêm giao thừa, Claire gặp Gilles Fabian - đạo diễn múa rối, một “hoàng tử quyến rũ” nhưng ẩn giấu bản chất thao túng. Ban đầu, tình yêu của họ như trong truyện cổ tích: mua nhà vùng Hyères, chia sẻ đam mê.

Thế nhưng, mặt tối dần lộ diện: Gilles ghen tuông, giận dữ thất thường, dùng lời nói mập mờ để thao túng cảm xúc, ép Claire hứa sẽ không bao giờ viết về mối quan hệ của họ. Câu chuyện bất ngờ rẽ sang một “thriller tâm lý” khi Claire bị buộc tội tấn công, thậm chí cố ý giết bạn trai.

Hai tác phẩm mới nhất của nhà văn Camille Laurens được xuất bản tại Việt Nam

Camille Laurens được xem là một trong những “kiện tướng” của văn chương đương đại Pháp. Theo đuổi thể loại “giả tự truyện” (autofiction), mà bà thường gọi là “écriture de soi”. Camille Laurens đã viết nhiều truyện ngắn, tiểu thuyết suốt hơn hai thập kỷ qua. Mỗi tác phẩm của Camille Laurens là một hành trình khám phá những hình thái khác nhau của yêu thương, khao khát và tổn thương.

Trong thời gian ở Việt Nam, nhà văn Camille Laurens sẽ giao lưu với bạn đọc trong nhiều chương trình được tổ chức tại Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và TPHCM. Cụ thể: -Tại Hà Nội: Tọa đàm “Tình yêu trong tác phẩm của Camille Laurens” (vào lúc 15 giờ ngày 18-10 tại The Wiselands coffee, số 17, đường Hạ Hồi, phường Cửa Nam); “Gặp gỡ sinh viên Đại học Hà Nội: Trao đổi về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của Camille Laurens” (9 giờ 30 ngày 20-10 tại Km 9, đường Nguyễn Trãi, phường Đại Mỗ). -Tại Huế: Tọa đàm “Tình yêu trong tác phẩm của Camille Laurens” (17 giờ 30 ngày 21-10 tại Viện Pháp tại Huế, số 1, đường Lê Hồng Phong). -Tại Đà Nẵng: Gặp gỡ nhà văn Camille Laurens (14 giờ ngày 22-10 tại Hội trường A - trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng). -Tại TPHCM: Tọa đàm “Phụ nữ, giới và văn chương” (vào lúc 18 giờ ngày 23-10 tại Trường ĐH KHXH & NV - ĐHQG-HCM); Giao lưu và trò chuyện cùng nhà văn Camille Laurens (9 giờ ngày 21-10 tại Chi nhánh NXB Phụ nữ Việt Nam, 16 Alexandre de Rhodes, phường Sài Gòn).

