Sân khấu Rock đặc biệt nhất Việt Nam sẽ được dựng trên cao nguyên đá

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như ban nhạc Ngũ Cung, Mùn Gỗ, Ciggarats, ca sĩ Phương Thanh cùng các nhóm vũ công đến từ Hà Nội và TPHCM sẽ cùng tụ hội trên cao nguyên đá Đồng Văn (Tuyên Quang) trong show Rock - Tinh thần đá.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham dự chương trình Rock - Tinh thần đá

Chia sẻ với báo chí ngày 21-11, ông Lại Quốc Tĩnh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Tuyên Quang, cho biết Rock - Tinh thần đá lấy cảm hứng từ sự kiên cường, bền bỉ của con người vùng đá, mong muốn truyền tải tinh thần dám sống, dám khác biệt và vượt khó. Sân khấu đặc biệt được thiết kế tận dụng tối đa địa hình nguyên sơ, bao quanh bởi núi đá, mây và gió, tạo nên không gian trình diễn hiếm có, nơi thiên nhiên hùng vĩ giao hòa cùng âm nhạc hiện đại.

Ban tổ chức chia sẻ về đêm diễn nghệ thuật miễn phí dành cho khán giả trên cao nguyên đá

Chương trình dự kiến tổ chức tối 6-12, tại H’Mong Village, Tuyên Quang sẽ đón 1.500 - 2.000 khán giả. Các nghệ sĩ trình diễn là những tên tuổi gắn với màu sắc dân gian đương đại, từ Ngũ Cung, Phương Thanh, Mùn Gỗ đến Ciggarats... cùng các dancer chuyên nghiệp. Mỗi tiết mục được thiết kế như một mạch truyện, kết hợp vũ đạo, âm nhạc và cảnh quan, kể câu chuyện “sinh ra từ đá - lớn lên cùng đá - vượt khó vươn lên” của vùng cao.

Ban nhạc Ngũ Cung đã chuẩn bị nhiều sản phẩm đặc biệt cho bữa tiệc âm nhạc

Show diễn tại Cao nguyên đá Đồng Văn không chỉ là một sự kiện âm nhạc, mà còn là sản phẩm văn hóa du lịch mới mà ban tổ chức muốn xây dựng.

Đến với đêm nhạc, khán giả còn được đắm mình trong không gian văn hóa đa sắc màu với các hoạt động truyền thống như múa khèn, ném còn, dệt lanh. Điểm nhấn là cuộc thi nhảy "Rock your body", nơi vũ đạo đường phố được hòa quyện khéo léo với chất liệu văn hóa bản địa, tạo nên màn trình diễn đầy ấn tượng.

Sự kiện này được kỳ vọng sẽ trở thành thương hiệu văn hóa âm nhạc thường niên của khu vực cao nguyên đá Đồng Văn, góp phần nâng tầm Lễ hội Hoa Tam giác mạch thành một trải nghiệm du lịch nổi bật, mang tính biểu tượng.

MAI AN