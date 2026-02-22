Săn mây giữa đại ngàn Măng Đen

Dịp Tết Nguyên đán 2026, nhiều du khách tìm về Khu du lịch sinh thái Măng Đen (xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi), thả bước trên các triền núi cao để săn mây, chạm vào khoảnh khắc giao hòa giữa đất trời.

Mây bao phủ Măng Đen. Ảnh: HỒNG PHƯƠNG

Thời điểm đẹp nhất để săn mây là vào sáng sớm, từ tháng 2 đến tháng 9. Khi mặt trời vừa ló rạng, mây từ thung lũng khẽ dâng lên, phủ trắng các điểm cao như Đồi Đức Mẹ Măng Đen, khu 37 hộ, làng Kon Tu Rằng, Kon Pring, Kon Vơng Kia…

Dọc các tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Ngô Quyền, nhiều quán cà phê cũng trở thành nơi dừng chân lý tưởng để phóng tầm mắt ngắm biển mây bồng bềnh.

Từng dải mây lướt qua tán lá, hòa vào sắc xanh của đại ngàn, vẽ nên bức tranh trắng xóa, tinh khôi đầy mê hoặc.

Thời điểm này, thời tiết đẹp, thuận lợi cho các bạn trẻ săn mây. ẢNH: HỒNG PHƯƠNG

Bà Vũ Thị Hồng Phương, Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Măng Đen, cho biết săn mây đã trở thành một đặc sản du lịch của vùng đất này.

Những khoảnh khắc mây trời huyền ảo được nhiều nhiếp ảnh gia, du khách ghi lại, góp phần tôn lên vẻ đẹp lung linh của Măng Đen.

Nhiều bức ảnh ấn tượng còn được địa phương lưu giữ, trưng bày để du khách gần xa có dịp thưởng lãm khi đến tham quan.

Săn mây giữa làn núi được bạn trẻ thích thú trải nghiệm. ẢNH: HỒNG PHƯƠNG

>>Dưới đây là chùm ảnh ghi lại khoảnh khắc Măng Đen chìm trong làn mây trắng xóa, bồng bềnh giữa đại ngàn, do Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Măng Đen cung cấp:

Những tầng mây bao phủ

Một địa điểm săn mây lý tưởng

Một ngôi làng chìm trong làn mây

Mây hòa quyện vào núi

Những làn mây bồng bềnh

Măng Đen tuyệt đẹp bên những làn mây mờ

Làn mây bồng bềnh phủ các cánh rừng

Mây trắng bao phủ một vùng

Mây trời, núi rừng giao hòa

HỮU PHÚC