Sáng 10-4: Giá vàng trong nước tăng trở lại, vàng miếng SJC hơn 172 triệu đồng/lượng

Sáng nay (10-4), giá vàng trong nước tăng trở lại dù giá vàng thế giới trên thị trường châu Á đảo chiều giảm. Trong đó, giá vàng nhẫn 9999 tăng mạnh hơn giá vàng miếng SJC.

Vào khoảng 9 giờ ngày 10-4, giá vàng nhẫn 9999 được Tập đoàn Phú Quý tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, giao dịch ở mức 169,5 triệu đồng/lượng mua vào và 172,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 169,2 triệu đồng/lượng mua vào và 172,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng miếng SJC sáng nay được Tập đoàn Phú Quý tăng 1,4 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,2 triệu đồng/lượng chiều bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 169,7 triệu đồng/lượng mua vào và 172,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Công ty SJC, giá vàng miếng tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 169,7 triệu đồng/lượng mua vào và 172,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 9 giờ 15 phút ngày 10-4 (giờ việt Nam) ở mức 4.749,8 USD/ounce, giảm khoảng 17 USD so với giá chốt phiên tại New York đêm 9-4. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 150,8 triệu đồng/lượng.

