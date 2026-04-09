Sáng 9-4: Giá vàng giảm 3,5 triệu đồng/lượng

Khoảng 8 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý cùng giảm 3,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, xuống còn 167,5 triệu đồng/lượng mua vào và 171,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC giảm 3,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán, xuống còn 167 triệu đồng/lượng mua vào và 171,1 triệu đồng/lượng bán ra. Tập đoàn Phú Quý giảm 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 3 triệu đồng/lượng ở chiều bán, giao dịch ở mức 167 triệu đồng/lượng mua vào và 171 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco lúc 8 giờ 40 phút ngày 9-4 (giờ Việt Nam) lùi xuống còn 4.716,7 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá, mức giá này tương đương khoảng 149,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 21,7 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 21,7-21,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới quay đầu giảm sau khi tăng lên mức cao nhất trong 3 tuần, vượt 4.850 USD/ounce, trong bối cảnh xuất hiện thông tin về thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran. Giới chuyên gia cho rằng, việc một số ngân hàng trung ương, trong đó có Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ, bán vàng để hỗ trợ tỷ giá đồng nội tệ cũng gây sức ép lên giá vàng. Cùng với đó, quỹ ETF SPDR Gold Trust đã chuyển sang bán ròng.

NHUNG NGUYỄN