Sáng 14-4: Giá vàng tăng 1,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước sáng 14-4 tăng trở lại, trong bối cảnh giá vàng thế giới phục hồi trên thị trường châu Á.

Khoảng 8 giờ 30, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý cùng điều chỉnh tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với cuối giờ chiều qua, lên 170 triệu đồng/lượng mua vào và 173 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Công ty SJC cũng tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 169,7 triệu đồng/lượng mua vào và 172,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, Tập đoàn Phú Quý tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 169,7 triệu đồng/lượng mua vào và 172,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, khoảng 8 giờ 50 ngày 14-4 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.765,5 USD/ounce, tăng hơn 25 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 13-4. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, mức giá này tương đương khoảng 151,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 21,6 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 21,3-21,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trên thị trường châu Á sáng nay phục hồi sau phiên giảm trước đó. Tuy nhiên, từ cuối tháng 2-2026, thời điểm xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát, đến nay giá vàng thế giới đã giảm hơn 10%.

Theo giới chuyên gia, diễn biến xung đột tiếp tục là yếu tố chi phối chính đối với thị trường vàng. Căng thẳng leo thang đẩy giá dầu thô tăng mạnh, làm gia tăng áp lực lạm phát toàn cầu, buộc các ngân hàng trung ương có thể duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn. Đồng thời, đồng USD cũng được củng cố vai trò là kênh trú ẩn an toàn. Những yếu tố này gây bất lợi cho vàng, do đây là tài sản không sinh lãi và được định giá bằng USD.

NHUNG NGUYỄN