Sáng 16-4: Giá vàng trong nước giảm, giá vàng thế giới tăng

Vào khoảng 9 giờ ngày 16-4, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý cùng giảm 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 1 triệu đồng/lượng chiều bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 168,5 triệu đồng/lượng mua vào và 172,5 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC giảm 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 1 triệu đồng/lượng chiều bán so với cuối giờ chiều qua, báo giá ở mức 168,2 triệu đồng/lượng mua vào và 172,3 triệu đồng/lượng bán ra.
Tập đoàn Phú Quý giảm 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,2 triệu đồng/lượng chiều bán, giao dịch ở mức 168,5 triệu đồng/lượng mua vào và 171,8 triệu đồng/lượng bán ra.
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên Kitco vào lúc 9 giờ ngày 16-4 (giờ Việt Nam) lên 4.819 USD/ounce, tăng 29 USD so với giá chốt phiên tại New York đêm 15-4. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 153 triệu đồng/lượng.