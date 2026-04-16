Sáng 16-4: Giá vàng trong nước giảm, giá vàng thế giới tăng

SGGPO

Giá vàng trong nước sáng nay (16-4) giảm mạnh, đi ngược diễn biến phục hồi của giá vàng trên thị trường châu Á, qua đó tiếp tục thu hẹp chênh lệch với giá vàng thế giới xuống dưới 20 triệu đồng/lượng.

Sáng 16-4, giá vàng trong nước giảm mạnh

Vào khoảng 9 giờ ngày 16-4, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý cùng giảm 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 1 triệu đồng/lượng chiều bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 168,5 triệu đồng/lượng mua vào và 172,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC giảm 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 1 triệu đồng/lượng chiều bán so với cuối giờ chiều qua, báo giá ở mức 168,2 triệu đồng/lượng mua vào và 172,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,2 triệu đồng/lượng chiều bán, giao dịch ở mức 168,5 triệu đồng/lượng mua vào và 171,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên Kitco vào lúc 9 giờ ngày 16-4 (giờ Việt Nam) lên 4.819 USD/ounce, tăng 29 USD so với giá chốt phiên tại New York đêm 15-4. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 153 triệu đồng/lượng.

Tin liên quan
NHUNG NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục

