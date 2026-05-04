Sáng 4-5: Giá vàng trong nước tăng 600.000 đồng/lượng

Lúc 9 giờ 15 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý cùng tăng 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, niêm yết ở mức 163,6 triệu đồng/lượng mua vào và 166,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC tăng 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 163,1 triệu đồng/lượng mua vào và 166,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, Tập đoàn Phú Quý giữ nguyên giá giao dịch vàng nhẫn 9999 vào cuối tuần trước, niêm yết ở mức 163 triệu đồng/lượng mua vào và 166 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 9 giờ 20 phút ngày 4-5 (giờ Việt Nam) ở mức 4.599 USD/ounce, giảm 16 USD so với giá chốt phiên tại New York vào cuối tuần trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 146,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 19,9 - 20,5 triệu đồng/lượng.

