ĐBSCL: Giá dừa tươi tăng cao, nguồn cung thiếu hụt

Giá dừa tươi tại vùng ĐBSCL tăng gấp 3 lần so với tháng trước, nhưng nhà vườn vẫn “cháy hàng” vì năng suất giảm. Thời tiết khô hạn vừa đẩy nhu cầu giải khát lên cao, vừa khiến sản lượng dừa không kịp đáp ứng thị trường.

Điểm thu mua dừa tại phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp

Ghi nhận tại hai tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long hiện dừa xiêm xanh loại 1 được thương lái thu mua tại vườn với giá từ 130.000 – 140.000/chục (12 trái). Các loại dừa xiêm đỏ, dừa lai, dừa ta…, thương lái thu mua khoảng 110.000-120.000 đồng/chục (tùy loại).

Theo các thương lái, nguyên nhân giá dừa tươi tăng cao là do đang mùa nắng nóng, nhu cầu tiêu thụ trong nước tăng mạnh, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu đã hoạt động mạnh trở lại…

Ông Lê Thành (xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp) vừa bán 2 thiên dừa với giá cao. Ông phấn khởi chia sẻ, 3 công dừa Mã Lai của gia đình ông vừa thu hoạch, bán được giá từ 110.000 – 120.000 đồng/chục (cao gấp nhiều lần so với 2 tháng trước chỉ bán được giá khoảng 35.000- 40.000 đồng/chục). Với giá này, nhiều nhà vườn có nguồn thu khá. Tuy nhiên, thời gian gần đây, số lượng dừa thu hoạch không nhiều do đang mùa nắng nóng và xâm nhập mặn, năng suất dừa giảm đáng kể.

Bà Trần Thị Lộc Lê, tiểu thương thu mua dừa tại phường Mỹ Tho cho biết, lúc trước, nhiều quán nước hết dừa mới đến lấy, nhưng thời gian gần đây phải đặt hàng trước do dừa thu mua không đủ bán. “Nhiều lúc hết dừa, các quán nước phải thương lượng chia lại cho nhau để có dừa bán”, bà Lê nói.

Thời gian qua, giá dừa biến động theo từng thời điểm do nhu cầu thị trường. Nhiều nông dân trồng dừa ở Đồng Tháp, Vĩnh Long… chuyển sang mô hình canh tác dừa hữu cơ nhằm nâng chất lượng, chủ động tham gia hợp tác xã để liên kết tiêu thụ, thu nhập ổn định.

Thương lái ở Đồng Tháp phải đi xe máy vào tận vườn để tìm dừa thu mua

Đồng Tháp và Vĩnh Long là địa phương có diện tích vườn dừa lớn trong vùng ĐBSCL với hơn 140 ngàn ha. Các địa phương đã và đang xây dựng vùng sản xuất tập trung gắn với phát triển chuỗi giá trị, phát triển vùng nguyên liệu dừa hữu cơ phục vụ chế biến và xuất khẩu, định hướng tiếp tục thực hiện liên kết chuỗi giá trị giữa sản xuất và tiêu thụ thông qua các hợp tác xã, tổ hợp tác… nhằm ổn định đầu ra, nâng cao giá trị và phát triển bền vững ngành dừa.

NGỌC PHÚC