Ngày 30-4, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP về việc kéo dài thời hạn áp dụng của Nghị định số 72/2026/NĐ-CP (ngày 9-3-2026 của Chính phủ sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu…).

Chính phủ quyết định kéo dài việc giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng dầu về 0% đến 30-6

Theo đó, Nghị định số 72/2026/NĐ-CP trước đó điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu và nguyên liệu sản xuất xăng, dầu xuống mức 0% tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, thời gian áp dụng đến hết ngày 30-4-2026.

Nay, Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP nêu rõ: kéo dài thời hạn áp dụng của Nghị định số 72/2026/NĐ-CP đến hết ngày 30-6-2026.

Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-5-2026 đến hết ngày 30-6-2026.

Từ ngày 1-7-2026, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của các mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu quy định nêu trên và Nghị định số 72/2026/NĐ-CP thực hiện theo quy định tại Nghị định số 26/2023/NĐ-CP (ngày 31-5-2023) của Chính phủ về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Quyết định này nhằm góp phần ổn định thị trường xăng, dầu, đảm bảo an ninh năng lượng trong nước trước bối cảnh tình hình thế giới vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Đồng thời, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô để góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế; đảm bảo tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành theo quy định của pháp luật.

LÂM NGUYÊN