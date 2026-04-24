Yêu cầu cấp điện liên tục, an toàn, hạn chế sự cố do thời tiết cực đoan

Trước dự báo tình hình thiên tai năm 2026 diễn biến phức tạp với nắng nóng và El Nino, bão lũ cực đoan có thể ảnh hưởng kế hoạch sản xuất điện, ngày 24-4, Thứ trưởng Bộ Công thương Trương Thanh Hoài đã ký Chỉ thị số 09/CT-BCT ngày 24-4-2026, yêu cầu toàn ngành chủ động phòng ngừa, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất, hạ tầng năng lượng và cung ứng hàng hóa thiết yếu.

Theo chỉ thị, năm 2026, nắng nóng xuất hiện sớm, nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn gia tăng. Trên Biển Đông, theo dự báo của cơ quan khí tượng, năm nay có khoảng 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó có 5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đất liền. Nguy cơ xuất hiện bão mạnh, mưa lũ lớn tại Trung bộ, Tây Nguyên và khu vực thượng lưu các sông ở Bắc bộ.

Nhân viên điện lực khắc phục hậu quả do bão số 1 gây ra tại tỉnh Hà Tĩnh hồi tháng 6-2025

Bộ Công thương yêu cầu các sở công thương kiểm tra toàn diện hệ thống điện, hồ đập thủy điện, kho xăng dầu, hóa chất trên địa bàn; giám sát chặt vận hành hồ chứa, không tích nước khi chưa bảo đảm an toàn, phối hợp địa phương quản lý hành lang thoát lũ, bảo vệ hành lang lưới điện, hạn chế sự cố trong mùa mưa bão.

Các địa phương xây dựng phương án dự trữ, điều tiết hàng hóa thiết yếu theo từng kịch bản thiên tai, bảo đảm cung ứng kịp thời cho vùng bị cô lập, chia cắt; đồng thời kiểm soát thị trường, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, tăng giá bất hợp lý khi xảy ra mưa lũ.

Ông Nguyễn Thế Hữu, Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công thương) cho biết, để ứng phó, Bộ Công thương đã chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị nguồn điện và nhiên liệu từ sớm, duy trì mực nước hợp lý tại các hồ thủy điện lớn, bảo đảm khả năng phát điện trong cao điểm mùa khô, đồng thời đưa vào vận hành, bổ sung các nguồn điện mới. Hệ thống truyền tải được tăng cường thông qua việc nâng công suất các trạm 500kV, bổ sung thiết bị nhằm nâng khả năng truyền tải liên vùng.

Về điều hành phụ tải, ngành điện xây dựng phương án điều chỉnh khung giờ cao điểm, khuyến khích doanh nghiệp dịch chuyển sản xuất sang giờ thấp điểm nhằm giảm áp lực cho hệ thống.

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, việc bảo đảm cung ứng điện phụ thuộc vào sự phối hợp đồng bộ giữa các khâu phát điện, truyền tải và sử dụng điện. Nếu các giải pháp được triển khai hiệu quả, hệ thống điện quốc gia có thể đáp ứng nhu cầu điện trong năm 2026, kể cả trong điều kiện thời tiết cực đoan. Bộ Công thương cũng yêu cầu tăng cường sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả để góp phần cân bằng cung - cầu điện trong các tháng nắng nóng.

