TPHCM tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh vàng

Sáng 27-4, ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết, đơn vị đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường bám sát địa bàn, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh vàng.

Theo quản lý thị trường TPHCM, các vi phạm chủ yếu gồm hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không niêm yết giá...

Mục tiêu là kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh doanh vàng, trang sức, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trước đó, trong tháng 3 và 4, Đội Quản lý thị trường số 5 (phụ trách các phường Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, nơi tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh vàng) đã kiểm tra và xử lý 3 doanh nghiệp vi phạm. Các trường hợp này kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, với tổng số tiền xử phạt là 210 triệu đồng.

Cơ quan chức năng kiểm tra một cửa hàng kinh doanh vàng

Đội Quản lý thị trường số 9 (phụ trách khu vực phường Thủ Đức) đã kiểm tra và xử lý 9 cơ sở vi phạm. Các cơ sở này kinh doanh vàng trang sức không rõ nguồn gốc, thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Tổng số tiền xử phạt hơn 506 triệu đồng. Lực lượng chức năng đồng thời tịch thu 39 sản phẩm trang sức không rõ xuất xứ, chưa qua sử dụng, với tổng trị giá hơn 331,3 triệu đồng.

Bên cạnh đó, sau khi mở rộng địa bàn, lực lượng quản lý thị trường tại khu vực Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đồng loạt tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng. Đội Quản lý thị trường số 19 và số 22 đã kiểm tra 12 cơ sở. Qua đó, phát hiện, tịch thu hàng hóa không nhãn mác, không rõ nguồn gốc với trị giá hơn 300 triệu đồng; tổng số tiền thu nộp ngân sách khoảng 700 triệu đồng.

Theo Chi cục Quản lý thị trường TPHCM, việc tăng cường kiểm tra sẽ tiếp tục được duy trì trong thời gian tới nhằm siết chặt quản lý, ngăn chặn vi phạm, góp phần minh bạch thị trường vàng.

THI HỒNG