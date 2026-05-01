Bán đại trà xăng E10 từ giữa tháng 5

Những doanh nghiệp đầu mối xăng dầu cho biết đang tăng tốc bán đại trà xăng sinh học E10 trên toàn quốc từ giữa tháng 5.

Theo ghi nhận tại TPHCM, Hà Nội và nhiều địa phương, lượng người dân và du khách vui chơi, du lịch tăng mạnh trong kỳ nghỉ lễ kéo theo nhu cầu đổ xăng tăng mạnh. Hai doanh nghiệp chiếm khoảng 70% thị phần là Petrolimex và PVOIL đang đẩy nhanh tiến độ triển khai xăng E10 trên toàn hệ thống. Đại diện Petrolimex cho hay doanh nghiệp đã sẵn sàng về hạ tầng, nguồn cung và phương án tổ chức. Hiện tập đoàn có 8 điểm phối trộn tại các khu vực trọng điểm, tổng công suất hơn 5 triệu m3, đủ đáp ứng nhu cầu giai đoạn đầu và hỗ trợ thị trường.

Trong khi đó, PVOIL đã hoàn tất chuyển đổi hạ tầng từ xăng E5 sang xăng E10, nâng cấp bồn bể, hệ thống phối trộn và thiết bị xuất nhập. Nguồn xăng nền được lấy từ các nhà máy lọc dầu trong nước, kết hợp ethanol nội địa và nhập khẩu từ nhiều thị trường như Mỹ, Brazil...

Ở lĩnh vực khí, trong tháng 5, PV GAS dự kiến tiếp tục nhập khẩu nhiều lô LNG và LPG nhằm phục vụ sản xuất và tiêu dùng. Trước đó, ngày 28-4, đơn vị đã tiếp nhận hơn 71.000 tấn LNG từ Australia và 45.000 tấn LPG từ Mỹ, đồng thời lên kế hoạch bổ sung các chuyến hàng trong quý 2-2026. Riêng LPG, sản lượng nhập khẩu tháng 5 ước đạt khoảng 100.000 tấn.

Cùng với nhập khẩu, PV GAS chủ động điều phối nguồn cung, phối hợp các đơn vị điện lực để cập nhật nhu cầu, tối ưu thời điểm mua hàng; đa dạng hóa nguồn cung và tăng sản lượng LPG nội địa khoảng 5% nhằm giảm áp lực nhập khẩu. Những bước chuẩn bị này góp phần đảm bảo nguồn năng lượng ổn định, đáp ứng nhu cầu thị trường trong giai đoạn cao điểm.

THI HỒNG