Chiều 28-4: Giá vàng giảm gần 2 triệu đồng/lượng

Sau khi giảm nhẹ vào buổi sáng, giá vàng trong nước chiều nay 28-4 giảm mạnh hơn khi giá vàng thế giới lùi dần về 4.600 USD/ounce.

Vào khoảng 15 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Phú Quý và Công ty SJC cùng giảm 1,8 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,3 triệu đồng/lượng chiều bán so với hôm trước, niêm yết ở mức 164,5 triệu đồng/lượng mua vào và 167,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Tập đoàn Phú Quý giảm 1,8 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 164 triệu đồng/lượng mua vào và 167 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC giảm giá vàng nhẫn 9999 mức 1,8 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,3 triệu đồng/lượng chiều bán, báo giá 164 triệu đồng/lượng mua vào và 167 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 28-4 (giờ Việt Nam) còn 4.621 USD/ounce, giảm hơn 60 USD so với giá chốt phiên tại New York cuối tuần trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 146,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 19,7 - 20,2 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN