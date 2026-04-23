Hàng ngàn tấn lươn thương phẩm tại ĐBSCL “bí” đầu ra

Hàng ngàn tấn lươn thương phẩm của các hộ nuôi ở Cần Thơ, Cà Mau đã đến thời điểm xuất bán, thế nhưng không có thương lái đến thu mua dù giá đã giảm mạnh.

Hộ nuôi lươn tại xã Vị Thủy, TP Cần Thơ đang lo lắng vì lươn đã quá lứa mà không ai mua

Hội Nông dân TP Cần Thơ cho biết, nhiều hộ nuôi lươn trên địa bàn đang rơi vào tình cảnh khó khăn vì không có đầu ra. Theo ước tính, tổng sản lượng lươn trên địa bàn đã quá lứa, đang bị tồn đọng là khoảng 4.000 tấn.

Cần Thơ có khoảng 4.000 tấn lươn thương phẩm đang "bí" đầu ra

Ông Nguyễn Văn Sử, Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ cho biết, hội đã tổ chức khảo sát thực tế để nắm tình hình khó khăn của bà con nuôi lươn. Trước mắt, sẽ cho rà soát để nắm sản lượng lươn chuẩn bị thu hoạch và quá lứa, hội sẽ phối hợp với các sở, ngành tìm kiếm đơn vị tiêu thụ mua lươn cho dân.

Ngoài ra, hội cũng đã phối hợp với địa phương để hỗ trợ người nuôi lươn quảng bá, bán hàng qua nhiều kênh... Về lâu dài, hội sẽ có rà soát, đánh giá lại mô hình nuôi lươn, để tránh tình trạng nuôi ồ ạt, mất kiểm soát và không có đầu ra ổn định.

Mô hình nuôi lươn tại xã An Trạch, tỉnh Cà Mau

Tại Cà Mau, phòng Kinh tế xã An Trạch cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan tìm giải pháp hỗ trợ đầu ra cho lươn nuôi thương phẩm bị quá lứa của nhiều người dân trên địa bàn. Xã An Trạch có hơn 24 hộ nuôi lươn thương phẩm với quy mô từ 8 tấn trở lên. Thời gian gần đây, dù giá lươn giảm mạnh nhưng hơn 100 tấn lươn nuôi của người dân bị quá lứa vẫn chưa tìm được đầu ra.

Theo những người nuôi lươn xã An Trạch, trước đây lươn thương phẩm được thương lái thu mua với giá trên 80.000 đồng/kg. Hiện nay, giá lươn thương phẩm giảm còn 37.000 - 40.000 đồng/kg.

Hội Nông dân tỉnh Cà Mau kêu gọi "giải cứu" lươn thương phẩm

Ông Nguyễn Hoàng Thoại, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cà Mau cho biết, hội đã có văn bản kêu gọi hỗ trợ, tiêu thụ khoảng 100 tấn lươn của người dân xã An Trạch.

Hội cũng sẽ đề xuất UBND tỉnh Cà Mau tìm kiếm các doanh nghiệp đủ điều kiện để tăng cường liên kết tiêu thụ nông sản của người dân trong thời gian tới. Đồng thời, khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ về nhu cầu của thị trường...