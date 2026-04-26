Tăng tốc chuẩn bị phân phối đại trà xăng E10

Đầu tháng 5 tới, nhiều doanh nghiệp xăng dầu sẽ phân phối đại trà xăng E10 RON95 trên toàn quốc. Như vậy, thị trường có 2 loại xăng sinh học là E5 RON92 và E10 RON95.

Đón nhận tích cực

Ghi nhận tại nhiều địa phương cho thấy, người tiêu dùng đang dần đón nhận E10 theo hướng tích cực. “Từ khi bán thí điểm vào tháng 8-2025 đến nay, tôi đổ xăng E10 thường xuyên cho xe Honda Lead đời 2019, máy chạy êm, không gặp trục trặc”, chị Lưu Cẩm Anh, ngụ phường Bàn Cờ, TPHCM chia sẻ. Không ít người tiêu dùng cũng cho biết họ lựa chọn xăng E10 vì yếu tố thân thiện môi trường, trong bối cảnh vấn đề giảm phát thải ngày càng được quan tâm.

Tại Hà Nội, nhiều tài xế xe công nghệ và người đi làm hàng ngày sử dụng xăng E10 cũng ghi nhận phương tiện vận hành ổn định, không có khác biệt đáng kể so với xăng khoáng. Ở khu vực miền Trung, các cửa hàng xăng dầu cho biết xăng E10 bắt đầu được quan tâm nhiều hơn và người dân cũng từng bước tăng dần tần suất dùng loại xăng sinh học này.

Người tiêu dùng đổ xăng E10 tại cây xăng PVOIL trên đường Thái Thịnh, phường Đống Đa, TP Hà Nội (ẢNH: HÂN GIA)

Qua khảo sát thị trường trong nước, TS Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công thương) cho biết, xăng sinh học được người tiêu dùng dần đón nhận. So với các nước trên thế giới, việc sử dụng xăng sinh học ở nước ta chưa được rộng rãi bằng, nhưng đến nay chưa ghi nhận phản hồi tiêu cực nào.

Đây là cơ sở quan trọng giúp củng cố niềm tin thị trường trong giai đoạn tới và sẽ mang lại lợi ích môi trường rõ rệt hơn. Với mỗi lít xăng thải ra khoảng 2,5kg CO 2 , nếu giảm được 1 triệu m3 xăng khoáng trong tổng mức tiêu thụ khoảng 12 triệu m3/năm, lượng phát thải có thể giảm tới 2,5 triệu tấn CO 2 . Con số này tạo sức nặng cho lựa chọn tiêu dùng, nhất là tại các đô thị lớn đang chịu áp lực ô nhiễm không khí.

Doanh nghiệp sẵn sàng

Các đầu mối lớn như Petrolimex và PVOIL (chiếm khoảng 70% thị phần xăng dầu trong nước) đang tăng tốc triển khai để “phủ sóng” xăng E10 trên toàn hệ thống vào giữa tháng 5 này.

Theo ông Lưu Văn Tuyển, Tổng Giám đốc Petrolimex, tập đoàn đã sẵn sàng về hạ tầng, nguồn cung và tổ chức thực hiện, đồng thời chủ động phối hợp các đơn vị nhằm bảo đảm năng lực cung ứng cho cả thị trường. Trong đó, từ ngày 25-4, Petrolimex bắt đầu pha chế quy mô lớn xăng E10 tại kho K130 (Quảng Ninh) để phân phối toàn hệ thống.

Hiện Petrolimex có 8 điểm phối trộn xăng E10 tại nhiều khu vực trọng điểm, với tổng công suất hơn 5 triệu m3, đủ đáp ứng nhu cầu giai đoạn đầu và hỗ trợ các đầu mối khác. Hội đồng quản trị Petrolimex cũng cho phép triển khai sản phẩm chất lượng cao như E10 RON95-V và nghiên cứu nhiên liệu đạt chuẩn Euro V, Euro VI.

Trong khi đó, ông Lê Trung Hưng, Phó Tổng Giám đốc PVOIL, cho hay doanh nghiệp đã chuẩn bị đầy đủ từ nguồn nguyên liệu, hệ thống pha chế, bồn chứa đến phân phối. Hạ tầng pha chế xăng E5 trước đây được chuyển đổi sang xăng E10, đồng thời nâng cấp bồn bể, lắp đặt thêm hệ thống phối trộn, đường ống và thiết bị xuất nhập.

Về nguồn cung, PVOIL sử dụng xăng nền từ hai nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và Dung Quất, đồng thời chủ động nguồn ethanol trong nước và nhập khẩu từ Mỹ, Brazil cùng các thị trường cạnh tranh khác. Với sự chuẩn bị đồng bộ, doanh nghiệp khẳng định đủ khả năng bảo đảm nguồn cung xăng E10 ổn định, liên tục.

Song song đó, hàng ngàn cửa hàng xăng dầu tại TPHCM, Hà Nội và nhiều địa phương đã đào tạo nhân viên tư vấn, hướng dẫn khách hàng sử dụng xăng E10 đúng cách. Một số doanh nghiệp còn đẩy mạnh truyền thông tại điểm bán, góp phần tạo sự yên tâm cho người tiêu dùng.

PGS-TS Ngô Trí Long nhận định, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu nhiều biến động và áp lực chuyển dịch xanh, việc triển khai xăng E10 không chỉ là thay đổi nhiên liệu mà còn là quá trình xây dựng niềm tin thị trường. Để chuyển đổi thành công, cần vận hành đồng bộ các yếu tố: giá bán hợp lý, kỹ thuật minh bạch và phân phối thông suốt. Khi người tiêu dùng thấy rõ lợi ích kinh tế, yên tâm về chất lượng và dễ dàng tiếp cận sản phẩm, quá trình chuyển đổi sẽ diễn ra thuận lợi. Nếu thực hiện tốt, xăng E10 hoặc các nhiên liệu sinh học cao hơn như E15, E20 có thể dần trở thành chuẩn nhiên liệu mới, góp phần ổn định chi phí, mở rộng đầu ra cho nông nghiệp, tăng tính chủ động về năng lượng và đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng xanh.

THI HỒNG