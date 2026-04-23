Mở cửa thị trường thịt gà, tăng chuẩn xuất khẩu sang Hàn Quốc

Ngày 23-4, tại Hà Nội, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) đã ký Bản ghi nhớ hợp tác với cơ quan chức năng Hàn Quốc về kiểm soát xuất khẩu. Theo đó, hai bên tập trung trao đổi thông tin, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật, tăng cường minh bạch và kiểm soát hàng hóa theo thông lệ quốc tế.
Lễ ký kết của Bộ Công thương diễn ra ngay sau khi Việt Nam và Hàn Quốc công bố mở cửa thị trường đối với sản phẩm thịt gà chế biến từ ngày 22-4, trên cơ sở Bản ghi nhớ hợp tác về thú y và kiểm dịch động vật giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Phát triển nông thôn Hàn Quốc.
Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến cuối năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu thịt gà chế biến sang 9 thị trường, gồm Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc), Belarus, Kazakhstan, Armenia, Kyrgyzstan, Campuchia, Lào và Singapore.
Các cơ quan chức năng cho biết, sẽ tiếp tục trao đổi kỹ thuật với phía Hàn Quốc, hướng tới mở rộng thêm các mặt hàng nông sản trong thời gian tới.