Mở cửa thị trường thịt gà, tăng chuẩn xuất khẩu sang Hàn Quốc

Ngày 23-4, Bộ Công thương Việt Nam đã ký hợp tác kiểm soát xuất khẩu hàng hóa sang Hàn Quốc, ngay sau khi Bộ Nông nghiệp và Môi trường mở cửa thị trường thịt gà chế biến, nhằm chuẩn hóa điều kiện tiếp cận các thị trường khó tính.

Ngày 23-4, tại Hà Nội, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) đã ký Bản ghi nhớ hợp tác với cơ quan chức năng Hàn Quốc về kiểm soát xuất khẩu. Theo đó, hai bên tập trung trao đổi thông tin, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật, tăng cường minh bạch và kiểm soát hàng hóa theo thông lệ quốc tế.

Quang cảnh lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về kiểm soát xuất khẩu giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày 23-4. Ảnh: QUỲNH TRANG

Lễ ký kết của Bộ Công thương diễn ra ngay sau khi Việt Nam và Hàn Quốc công bố mở cửa thị trường đối với sản phẩm thịt gà chế biến từ ngày 22-4, trên cơ sở Bản ghi nhớ hợp tác về thú y và kiểm dịch động vật giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Phát triển nông thôn Hàn Quốc.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam Trịnh Việt Hùng và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Phát triển nông thôn Hàn Quốc Song Miryung ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thú y và kiểm dịch động vật. Ảnh: KHƯƠNG TRUNG

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến cuối năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu thịt gà chế biến sang 9 thị trường, gồm Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc), Belarus, Kazakhstan, Armenia, Kyrgyzstan, Campuchia, Lào và Singapore.

Các cơ quan chức năng cho biết, sẽ tiếp tục trao đổi kỹ thuật với phía Hàn Quốc, hướng tới mở rộng thêm các mặt hàng nông sản trong thời gian tới.

PHÚC VĂN