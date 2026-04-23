Đề nghị quyết liệt khắc phục tình trạng các dự án tồn đọng, công trình bỏ hoang

Chiều 23-4, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã nhận được 54 báo cáo với 2.332 ý kiến phản ánh của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới kỳ họp.

Báo cáo nêu, cử tri và nhân dân băn khoăn, lo lắng về tình trạng lừa đảo trên không gian mạng với thủ đoạn ngày càng tinh vi; vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là thực phẩm bẩn; vấn đề ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm không khí ở một số thành phố lớn chưa được xử lý triệt để.

Quang cảnh phiên họp chiều 23-4.

Cử tri và nhân dân cũng băn khoăn về việc một số thủ tục hành chính bị chậm giải quyết tại một số địa phương khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp do chưa đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu chưa thực sự liên thông.

Cử tri và nhân dân cũng băn khoăn về một số dự án tồn đọng kéo dài, chậm tiến độ; các công trình bỏ hoang, xuống cấp gây lãng phí; một số trụ sở dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính chưa được chuyển đổi công năng kịp thời.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 23-4.

Trên cơ sở ý kiến, phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị các cơ quan chức năng chỉ đạo có giải pháp kỹ thuật phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm lừa đảo trên mạng; tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo để người dân nâng cao cảnh giác, không mắc bẫy với loại tội phạm này.

Đề nghị Chính phủ, các cơ quan chức năng có giải pháp đồng bộ, chỉ đạo quyết liệt để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là môi trường nước và môi trường không khí ở một số thành phố lớn.

Đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời tháo gỡ khó khăn trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, đảm bảo chính quyền hoạt động hiệu quả, gần dân, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp; xem xét chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở cơ sở; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ ngày càng tăng của chính quyền địa phương 2 cấp.

Cùng với đó, đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục chỉ đạo quyết liệt khắc phục tình trạng các dự án tồn đọng, công trình bỏ hoang, xuống cấp, dự án chậm tiến độ để khơi thông, giải phóng nguồn lực; chỉ đạo sử dụng hiệu quả trụ sở làm việc dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính, tránh lãng phí.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 23-4.

Cũng trong phiên làm việc chiều 23-4, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga đã trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Báo cáo nêu, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, 1.256 kiến nghị được tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đến nay, 1.238 kiến nghị được giải quyết, trả lời, đạt 98,6%.

Trong đó, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đã trả lời 34/34 kiến nghị.

Chính phủ, các bộ, ngành đã giải quyết và trả lời 1.182/1.200 kiến nghị.

Về một số hạn chế và kiến nghị, theo báo cáo, một số quy định trong văn bản hướng dẫn của bộ chưa thống nhất với quy định của luật, gây vướng mắc cho địa phương khi thực hiện; việc giải quyết, trả lời khiếu nại tố cáo còn chung chung, chưa thể hiện rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của bộ, ngành.

Đơn cử, tại kỳ họp thứ 9, thứ 10, Quốc hội khóa XV, cử tri nhiều địa phương kiến nghị cần rà soát, điều chỉnh Chương trình giáo dục phổ thông theo hướng phù hợp hơn với thực tiễn, tiệm cận xu thế phát triển của thế giới, thống nhất, đồng bộ 1 bộ sách giáo khoa. Qua giám sát cho thấy, dù Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư số 17 điều chỉnh Chương trình giáo dục phổ thông, nhưng nội dung sửa đổi chủ yếu tập trung vào một số môn nhằm đáp ứng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ GD-ĐT cũng đã ban hành quyết định lựa chọn bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” để sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027. Tuy nhiên, Bộ GD-ĐT chưa làm rõ việc rà soát, hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ thông làm cơ sở cho quyết định này. Đặc biệt, chưa có thông tin về việc cập nhật các nội dung theo chỉ đạo định hướng của Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT. Bộ GD-ĐT cũng chưa đề cập đến việc ban hành các tiêu chí làm căn cứ rà soát các bộ sách giáo khoa đã được phê duyệt, nhằm bảo đảm tính minh bạch, khách quan trước khi lựa chọn bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” để sử dụng thống nhất trên toàn quốc.

Các đại biểu dự phiên họp chiều 23-4.

Do đó, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội kiến nghị Bộ GD-ĐT khẩn trương rà soát, hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ thông; đồng thời làm rõ căn cứ của việc lựa chọn bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất trên toàn quốc.

LÂM NGUYÊN