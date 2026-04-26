Dòng người chen kín ở ngày cuối Lễ hội Bánh mì Việt Nam

Chiều 26-4, ngày cuối của Lễ hội Bánh mì Việt Nam tại Công viên Lê Văn Tám (phường Tân Định, TPHCM), dòng người đổ về mỗi lúc một đông, có thời điểm chen kín các lối đi.

Khách đổ về công viên Lê Văn Tám vào chiều tối

Không khí thưởng thức ẩm thực diễn ra sôi động. Trong đó, bánh mì nhân kem - sản phẩm mới lạ - thu hút đông đảo du khách trải nghiệm, trở thành điểm nhấn của lễ hội.

Khách yêu thích sản phẩm bánh mì da beo mới lạ, với vỏ ngoài giòn, ruột mềm

Do thời tiết ban ngày nắng nóng, lượng khách chủ yếu tập trung từ cuối giờ chiều đến tối muộn, khiến nhiều khu vực gần như kín chỗ.

Sự kiện năm nay quy tụ gần 170 gian hàng của nhiều thương hiệu như bánh mì Tăng, Huynh Hoa, bột Mikko Hương Xưa... Vào khung giờ cao điểm buổi tối, nhiều quầy ghi nhận khách xếp hàng dài, bán ra 3.000-5.000 ổ bánh mì chỉ trong vài giờ.

Khách tìm hiểu, thưởng thức bánh mì da beo tại gian hàng bột Mikko Hương Xưa

Theo đại diện thương hiệu bột trộn sẵn Mikko Hương Xưa, dòng bánh mì da beo được nhiều khách yêu thích. Bên cạnh đó, các sản phẩm bột trộn sẵn cũng được tìm mua nhiều.

Không chỉ thu hút bởi ẩm thực, lễ hội còn có các tiểu cảnh, mô hình làm từ bánh mì và khu trưng bày về hành trình phát triển của món ăn này. Các chương trình biểu diễn, giao lưu, âm nhạc diễn ra xuyên suốt buổi tối cũng góp phần giữ chân du khách.

Bột trộn sẵn hút khách Tại Việt Nam, thị trường bột trộn sẵn dùng làm bánh mì và các loại bánh đang phát triển mạnh, theo hướng tiện lợi, an toàn và đa dạng sản phẩm. Một số thương hiệu nổi bật gồm Mikko Hương Xưa, Puratos, Farina, CJ... Mới đây, Tập đoàn Showa Sangyo (Nhật Bản), đơn vị gắn với bột tempura, đã đầu tư khoảng 21 triệu USD xây dựng nhà máy tại TPHCM, dự kiến vận hành từ quý 1-2026. Bột tempura của thương hiệu Showa Sangyo bán tại thị trường Việt Nam Sản phẩm chủ lực gồm bột tempura và các dòng bột chiên, phục vụ thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu sang các nước lân cận. Doanh nghiệp ưu tiên sử dụng nguyên liệu trong nước, kết hợp công nghệ Nhật Bản để phù hợp khẩu vị người tiêu dùng Việt.

THI HỒNG