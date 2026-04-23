Giá xăng dầu tiếp tục giảm, xăng A95 còn dưới 23.000 đồng/lít

Giá xăng, dầu tiếp tục giảm từ 15 giờ ngày 23-4. Hiện thuế môi trường, VAT và thuế tiêu thụ đặc biệt đang ở mức 0.

Chiều nay 23-4, liên bộ Công thương - Tài chính điều hành giá xăng, dầu trong nước theo quy định.

Giá xăng dầu tiếp tục giảm. Ảnh: DMS

Theo thông tin của Bộ Công thương, sau điều chỉnh, giá bán lẻ tối đa đối với các mặt hàng xăng, dầu phổ biến như sau: xăng E5RON92 không cao hơn 21.834 đồng/lít, giảm 100 đồng/lít so với kỳ trước; xăng RON95-III (A95) không cao hơn 22.880 đồng/lít, giảm 162 đồng/lít; dầu diesel 0,05S không cao hơn 26.697 đồng/lít, giảm 1.159 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3,5S không cao hơn 18.811 đồng/kg, giảm 820 đồng/kg. Chênh lệch giữa xăng E5RON92 và xăng RON95-III duy trì ở mức 1.046 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành này không trích lập Quỹ bình ổn giá đối với xăng; nhưng dầu diesel và dầu mazut trích lập 400 đồng/lít hoặc kg. Đồng thời tiếp tục không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng như một số kỳ gần đây.

Theo số liệu bình quân từ ngày 21-4 đến ngày 23-4, giá xăng RON92 dùng để pha chế E5RON92 tăng 0,54%; xăng RON95 tăng 1,17%; dầu diesel 0,05S giảm 3,83%; dầu mazut 180CST 3,5S giảm 3,71%.

Bộ Công thương cho biết, so sánh khu vực, giá xăng tại Việt Nam ngày 23-4 ở mức 22.880 đồng/lít, thấp hơn Thái Lan (34.755 đồng/lít), Campuchia (32.560 đồng/lít), Lào (45.330 đồng/lít) và Trung Quốc (34.406 đồng/lít). Giá dầu diesel trong nước cũng đang thấp hơn nhiều nước lân cận.

Liên bộ cũng thông tin, giá xăng dầu được điều hành trong bối cảnh chính sách thuế đang được điều chỉnh mạnh. Theo Nghị quyết số 19/2026/QH16, từ 0 giờ ngày 16-4 đến hết ngày 30-6-2026, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay ở mức 0 đồng; các mặt hàng này không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế đầu vào. Bên cạnh đó, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng cũng ở mức 0%.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 483/QĐ-TTg ngày 27-3-2026 về bổ sung dự toán chi ngân sách để tạm ứng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Bộ Công thương ban hành Thông tư số 19/2026/TT-BCT và các quyết định liên quan để hướng dẫn cơ chế trích lập, sử dụng và hoàn trả nguồn tạm ứng này.

Bộ Công thương khẳng định việc điều hành giá bảo đảm bám sát diễn biến thị trường thế giới, kết hợp công cụ Quỹ bình ổn giá và chính sách thuế nhằm giữ ổn định mặt bằng giá trong nước, đồng thời duy trì nguồn cung.

Cơ quan điều hành tiếp tục theo dõi sát thị trường để kịp thời đề xuất giải pháp điều hành phù hợp trong các kỳ tiếp theo.

PHÚC VĂN