Bộ Công thương loại dầu hỏa khỏi danh mục tính giá cơ sở xăng dầu

Mặt hàng dầu hỏa vừa được Bộ Công thương loại khỏi danh mục các mặt hàng xăng dầu cần điều hành giá, theo thông tư mới nhất.

Các xe nhập xăng dầu tại Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Ngày 28-4, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 21/2026/TT-BCT về việc bãi bỏ một phần khoản 2, điều 1 của Thông tư số 18/2025/TT-BCT của Bộ Công thương liên quan kinh doanh xăng dầu. Văn bản có hiệu lực từ ngày 29-4-2026.

Theo nội dung thông tư này, Bộ Công thương bãi bỏ cụm từ “dầu hỏa” tại khoản 2, điều 1 của Thông tư số 18/2025/TT-BCT ngày 13-3-2025.

Khoản 2, điều 1 của Thông tư 18/2025/TT-BCT quy định danh mục các mặt hàng xăng dầu được sử dụng để tính và công bố giá cơ sở, làm căn cứ điều hành giá bán lẻ trên thị trường. Việc bãi bỏ cụm từ “dầu hỏa” đồng nghĩa mặt hàng này không còn nằm trong danh mục được công bố giá cơ sở theo cơ chế điều hành giá xăng dầu hiện hành.

Bộ Công thương cho biết, Thông tư 21/2026/TT-BCT được ban hành trên cơ sở các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, các tổ chức phản ánh về Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) để được xem xét, xử lý.

Theo Bộ Công thương, mặt hàng dầu hỏa chỉ chiếm khoảng 0,1% tổng tiêu thụ xăng dầu của nền kinh tế. Trong khi đó, các mặt hàng như xăng, dầu diesel chiếm tỷ trọng lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, vận tải và chỉ số giá tiêu dùng CPI.

Trước khi có thông tư chính thức, gần đây, Bộ Công thương đã có quyết định tạm dừng đưa mặt hàng dầu hỏa vào danh mục tính giá cơ sở xăng dầu trong cơ chế điều hành giá.

Hiện văn bản mới không nêu chi tiết cơ chế quản lý tiếp theo đối với mặt hàng dầu hỏa.

PHÚC HẬU

