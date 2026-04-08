Chiều 8-4: Giá vàng giảm 2-3 triệu đồng/lượng so với buổi sáng

Giá vàng trong nước chiều nay 8-4 hạ nhiệt, dù giá vàng thế giới trên thị trường châu Á vẫn tiếp tục tăng. Theo đó, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới được thu hẹp hơn 2 triệu đồng/lượng so với sáng nay.

Vào khoảng 15 giờ 15 phút, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Phú Quý giảm 2,8 triệu đồng/lượng chiều mua và 2 triệu đồng/lượng chiều bán so với sáng nay (so với cuối giờ chiều qua tăng 1,8 triệu đồng/lượng chiều mua và 2,5 triệu đồng/lượng chiều bán), niêm yết ở mức 171 triệu đồng/lượng mua vào và 175 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC giảm 3 triệu đồng/lượng chiều mua và 2 triệu đồng/lượng chiều bán so với sáng nay (so với chiều qua tăng 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 2,5 triệu đồng/lượng chiều bán), niêm yết ở mức 171 triệu đồng/lượng mua vào và 175 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Công ty SJC giảm 3 triệu đồng/lượng chiều mua và 2 triệu đồng/lượng chiều bán so với sáng nay (tăng 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 2,5 triệu đồng/lượng chiều bán so với chiều qua), báo giá ở mức 170,5 triệu đồng/lượng mua vào và 174,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm 2,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay (tăng 2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua), giao dịch ở mức 171 triệu đồng/lượng mua vào và 174 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 15 giờ 25 phút ngày 8-4 (giờ việt Nam) tiếp tục lên 4.811 USD/ounce, tăng thêm 7 USD so với sáng nay, tổng cộng tăng gần 105 USD so với giá chốt phiên tại New York đêm 7-4. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 152,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 22,2 triệu đồng/lượng so với sáng nay ở mức 24,4 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 21,4 - 21,8 triệu đồng/lượng so với sáng nay ở mức 23,7 - 23,8 triệu đồng/lượng.

Tin liên quan
NHUNG NGUYỄN

