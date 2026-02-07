Sáng cuối tuần 7-2, giá vàng vượt 179 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước sáng nay đã tăng 2,8-3 triệu đồng/lượng sau khi giá vàng thế giới vượt 4.950 USD/ounce.

Vào khoảng 9 giờ 15 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý cùng tăng 2,8 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với với chiều qua, niêm yết ở mức 176,3 triệu đồng/lượng mua vào và 179,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 2,8 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 176,3 triệu đồng/lượng mua vào và 179,3 triệu đồng/lượng bán ra, bằng giá với giá vàng miếng SJC.

Tập đoàn Phú Quý tăng 3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 177 triệu đồng/lượng mua vào và 179 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng tăng 2,8 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 175,8 triệu đồng/lượng mua vào và 178,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng thế giới quay đầu tăng mạnh, vượt xa 4.900 USD/ounce. Giá vàng chốt phiên cuối tuần trên thị trường châu Á ngày 7-2 (giờ Việt Nam) lên 4.964,62 USD/ounce, tăng gần 184 USD/ounce so với phiên trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 156,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 22,9 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 ở mức 22,4 - 22,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới bật tăng mạnh do xuất hiện lực bắt đáy sau khi giá vàng giảm sâu. Ngoài ra, kim loại quý này còn được hỗ trợ khi đồng USD quay đầu giảm nhẹ. Chỉ số DXY đo sức mạnh đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm 0,2%, chốt ở mức 97,63 điểm. Với đà phục hồi tích cực của giá vàng, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng trong phiên thứ Sáu 1,8 tấn vàng, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.076,2 tấn vàng - ghi nhận phiên bán ròng thứ tư liên tục trong tuần.

NHUNG NGUYỄN