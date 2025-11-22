"Mưa đỏ" đủ điều kiện tranh giải Phim Quốc tế hay nhất tại Oscar 2026

Ngày 22-11, Cục Điện ảnh (Bộ VH-TT-DL) cho biết, phim truyện Mưa đỏ của Việt Nam góp mặt trong danh sách 86 phim truyện đủ điều kiện tranh giải Phim Quốc tế hay nhất tại Oscar 2026.

Cục Điện ảnh thông tin mới nhất về Mưa đỏ tham dự Oscar 2026

Theo Cục Điện ảnh, ngày 21-11, Viện Hàn lâm Khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ (AMPAS), đã công bố danh sách phim ở các hạng mục phim tài liệu, phim hoạt hình và phim truyện quốc tế đáp ứng đầy đủ tiêu chí để tham dự vòng bình chọn phim hay nhất tại Giải Oscar lần thứ 98. Kết quả, phim truyện Mưa đỏ của Việt Nam góp mặt trong danh sách 86 phim truyện đủ điều kiện tranh giải Phim Quốc tế hay nhất tại Oscar 2026.

Cảnh trong phim "Mưa đỏ"

Khu vực Đông Nam Á cùng với Mưa đỏ của Việt Nam cũng có tác phẩm của Indonesia, Malaysia, Philippines và Singapore xuất hiện trong danh sách này.

Theo Cục Điện ảnh, việc Mưa đỏ của Việt Nam cùng góp mặt trong danh sách 86 phim truyện quốc tế không chỉ cho thấy tầm vóc ngày càng rõ nét của điện ảnh Việt, mà còn tiếp tục khẳng định vị thế của khu vực Đông Nam Á tại đấu trường Oscar. Bước vào vòng cạnh tranh khốc liệt, bộ phim Mưa đỏ sẽ tiếp tục hành trình tại vòng bình chọn để chọn ra Top 15 phim xuất sắc nhất - vòng sàng lọc quan trọng thể hiện sự đánh giá trực tiếp của các thành viên viện hàn lâm.

Vòng bỏ phiếu sơ bộ: từ 8 đến 12-12; Công bố danh sách rút gọn: 16-12; Công bố đề cử chính thức: 22-1-2026. Lễ trao giải Oscar lần thứ 98: 15-3-2026 tại Nhà hát Dolby, truyền hình trực tiếp trên kênh ABC.

Mưa đỏ là phim truyện của Điện ảnh Quân đội nhân dân, do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn, tái hiện bi tráng cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, khắc họa tinh thần hy sinh và phẩm chất kiên cường của người lính. Tác phẩm gây chú ý bởi quy mô sản xuất, cảm xúc nhân văn và thông điệp về giá trị hòa bình.

MAI AN