Khai mạc triển lãm “Nam Diện”: Y phục Việt qua ba thế kỷ

Sáng 22-11, tại Bảo tàng TPHCM (số 65 Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn), chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23-11-2005 – 23-11-2025) chính thức khởi động bằng triển lãm và hoạt động trải nghiệm “Nam Diện – Y phục người Việt qua ba thế kỷ”.

Kéo dài đến hết ngày 22-12, không gian trưng bày mang đến cho công chúng cái nhìn sâu sắc về sự biến đổi, tinh tế và đa dạng của y phục Việt Nam trong suốt ba thế kỷ qua.

Chương trình có sự tham gia chia sẻ chuyên môn của PGS.TS Lê Thị Ngọc Điệp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học KHXH&NV (ĐHQG TPHCM), và diễn giả Ngô Lê Duy, đồng sáng lập dự án văn hóa “Hoa Niên – Năm tháng tươi đẹp”.

Một góc không gian triển lãm

Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS.TS Lê Thị Ngọc Điệp nhấn mạnh: “Mỗi bộ cổ phục không chỉ phản ánh kỹ thuật dệt may và tư duy thẩm mỹ, mà còn là hiện thân của các quy ước xã hội, tinh thần và bản sắc tộc người. Việc phục dựng và giới thiệu cổ phục giúp thế hệ trẻ hôm nay hiểu sâu sắc hơn về di sản tinh thần mà cha ông để lại”.

Khách tham quan triển lãm

Không chỉ dừng lại ở hoạt động trưng bày, chuỗi sự kiện còn mở rộng với nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa đặc sắc, phối hợp cùng các nhà nghiên cứu, Đoàn nhạc dân tộc Phù Đổng, Nắng Ceramic và nhiều nghệ sĩ.

Các bạn trẻ tham quan, tìm hiểu y phục Việt qua các thời kỳ

Từ ngày 22 đến 30-11: Khách tham quan có thể trải nghiệm và tìm hiểu về nhạc cụ dân tộc.

Từ ngày 29-11 đến 15-12: Diễn ra chương trình tìm hiểu về nghề gốm truyền thống, mang đến không gian tương tác thực tế.

Chuỗi sự kiện hứa hẹn là điểm đến văn hóa hấp dẫn, góp phần khẳng định sức sống bền bỉ của di sản trong lòng đô thị hiện đại.

TRỌNG TRUNG