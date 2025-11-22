"Cá chép hóa rồng" là carnival costume của Phương Linh tại Miss Cosmo 2025

Series "Road to Miss Cosmo 2025" về quá trình chuẩn bị thi Miss Cosmo 2025 của Hoa hậu Phương Linh vừa khép lại vào tối 21-11.

Trong tập cuối, BTC Miss Cosmo Việt Nam đã hé lộ trang phục carnival costume hoàn toàn mới dành cho Hoa hậu Phương Linh tại Miss Cosmo 2025.

Carnival costume (trình diễn thiết kế mang tinh thần lễ hội và sắc màu văn hoá) là một trong những phần thi “đặc sản” tại Miss Cosmo. Năm nay, carnival costume của Hoa hậu Phương Linh mang tên Cá chép hóa rồng (nhà thiết kế Duy Hậu), lấy cảm hứng từ hình tượng truyền thống gắn liền với sự may mắn, tinh thần vươn mình và biểu trưng cho thịnh vượng, bám sát chủ đề “Rising dragon” của Miss Cosmo 2025.

Phương Linh trong thiết kế "Cá chép hóa rồng"

Chỉ còn ít ngày nữa, Miss Cosmo 2025 sẽ chính thức khởi động. Đêm chung kết Miss Cosmo 2025 diễn ra vào ngày 20-12, tại TPHCM.

Các hoa hậu từ một số quốc gia tranh tài tại Miss Cosmo 2025 diễn ra tại Việt Nam

Hành trình đến Miss Cosmo 2025, Hoa Hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh đã sáng lập dự án cộng đồng Line2Life - với mục tiêu thiết lập đường dây nóng hỗ trợ khẩn cấp, kết nối những người đang đối diện với khủng hoảng tâm lý đến đội ngũ hỗ trợ và chuyên gia trị liệu chuyên nghiệp. Phương Linh đã dành 100% tiền thưởng từ danh hiệu Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2025 để triển khai dự án nhân văn này.

THU HƯƠNG