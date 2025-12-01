Hà Nội và miền Bắc sương mù dày đặc vào sáng sớm

Sáng 1-12, tại Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc xuất hiện lớp sương mù dày, khiến trời thiếu sáng.

Khoảng 7 giờ, nhiều xe cộ ở Hà Nội vẫn phải bật đèn. Sương mù đậm hơn từ ngoại ô vào trung tâm do gió lặng, độ ẩm cao.

Ngoại ô Hà Nội lúc 6 giờ 20 phút ngày 1-12. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo các chuyên gia khí tượng thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, nguyên nhân của hiện tượng này là do không khí lạnh (đợt thứ 5) đang suy yếu, nền nhiệt ở miền Bắc tăng dần so với các ngày cuối tuần, trong khi về đêm vẫn lạnh đến rét, ban ngày trời nắng, dẫn đến hiện tượng “nghịch nhiệt” (chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm ở mức cao).

Ảnh mây vệ tinh sáng 1-12. Nguồn: Z.E

Hiện tượng “nghịch nhiệt” dẫn đến lớp không khí sát mặt đất lạnh hơn lớp phía trên, kết hợp điều kiện gió yếu nên lớp sương mù lâu tan.

Sương mù ở Hà Nội sáng 1-12. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ ngày 1-12 đến 2-12 tại Bắc bộ (gồm Hà Nội và 6 địa phương khác) tiếp tục xuất hiện sương mù vào sáng sớm. Ban ngày nhiệt độ dần tăng (cao nhất 25-26 độ C), trời hanh khô, độ ẩm giảm nên sương mù sẽ tan dần vào trưa.

Tuy nhiên, sương mù dày vào buổi sáng có thể ảnh hưởng, gây nguy hiểm cho hoạt động giao thông. Các phương tiện di chuyển trên các tuyến quốc lộ 6 Hà Nội - Sơn La, đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng… cần di chuyển chậm và chú ý quan sát.

Sương mù thường làm tăng nguy cơ ô nhiễm không khí và bụi mịn. Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa đề nghị các địa phương (đặc biệt Hà Nội và các tỉnh miền Bắc) “triển khai khẩn cấp các biện pháp ứng phó” trước nguy cơ ô nhiễm không khí, bụi mịn tăng cao do thời tiết bất lợi (sương mù, nghịch nhiệt, gió lặng). Nội dung chính trong văn bản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường gồm: tăng cường vệ sinh đường phố và giảm bụi đường - quét, hút bụi thường xuyên; dùng xe chuyên dụng phun nước rửa đường tại trục giao thông chính và cửa ngõ đô thị, ưu tiên phun vào giờ thấp điểm (đêm, sáng sớm) để giảm bụi trước giờ cao điểm giao thông... Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị tăng cường truyền thông, cảnh báo sức khỏe cộng đồng: đề nghị các cơ quan y tế, môi trường, báo chí địa phương thường xuyên cập nhật thông tin chất lượng không khí, theo dõi chỉ số khí (VN-AQI), khuyến cáo người dân - đặc biệt người già, trẻ em và người có bệnh hô hấp - hạn chế ra đường lúc sương mù hoặc khi AQI cao, dùng khẩu trang bảo vệ...

PHÚC VĂN