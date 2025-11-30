Phía Bắc dự báo có băng giá, sương mù, bụi mịn do không khí lạnh

Miền Bắc đang khô hanh, dự báo có sương mù và ô nhiễm không khí; trong khi tại Nam Trung bộ, hoàn lưu bão số 15 kết hợp không khí lạnh có thể gây mưa trở lại từ Quảng Trị đến Lâm Đồng.

Rét đậm nhiều ngày, rau chậm phát triển hơn bình thường. Ảnh: PHÚC HẬU

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, từ ngày 1-12 đến 2-12, tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ, đêm trời rét (riêng vùng núi Bắc bộ có nơi rét đậm), ban ngày trời nắng hanh (có nắng nhưng lạnh, độ ẩm không khí giảm còn 35-40%). Do chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm nên xảy ra tình trạng nghịch nhiệt, sáng sớm có thể xuất hiện sương mù, vùng núi cao cần đề phòng khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Sương muối xuất hiện nhiều vào ngày 29-11 tại Mộc Châu (tỉnh Sơn La). Ảnh: MXH

Theo các chuyên gia khí tượng, tình trạng sương mù có thể gây nguy cơ ô nhiễm hoặc làm giảm chất lượng không khí, giảm tầm nhìn vào sáng sớm và ban đêm. Tình trạng sương mù sẽ rõ rệt hơn khi đợt không khí lạnh hiện nay suy yếu.

Sương mù xuất hiện vào sáng sớm ở ngoại thành Hà Nội. Ảnh: PHÚC HẬU

Trước nguy cơ này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi 7 địa phương ở Bắc bộ (gồm Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên, Ninh Bình) đề nghị ứng phó đợt ô nhiễm không khí cuối tháng 11 đến đầu tháng 12 do nguy cơ thời tiết nghịch nhiệt, lặng gió, sương mù gây tích tụ bụi mịn PM2.5.

Đối với khu vực Trung bộ và Nam bộ, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, từ ngày 2-12, tại các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ sẽ có mưa rào đến mưa to cục bộ. Khu vực cao nguyên Trung bộ, sáng và đêm trời rét; các khu vực khác sáng và đêm trời lạnh.

Các chuyên gia khí tượng lưu ý, hoàn lưu bão số 15 kết hợp không khí lạnh tăng cường xuống Trung bộ từ ngày 1-12 sẽ gây mưa diện rộng từ Quảng Trị đến Đắk Lắk, sau đó mở rộng xuống tỉnh Lâm Đồng từ ngày 2-12 đến 4-12. Đắk Lắk và Khánh Hòa có thể xuất hiện mưa 50-100mm (nhưng không có mưa cực đoan như đợt từ ngày 16 đến 22-11).

PHÚC VĂN