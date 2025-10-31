Sáng nay 31-10, giá vàng miếng SJC tăng 1,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới lấy lại mốc 4.000 USD kéo giá vàng trong nước tăng theo.

Vào khoảng 9 giờ sáng nay, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, báo giá ở mức 146,9 triệu đồng/lượng mua vào và 148,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng 1,1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 146,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 900.000 đồng/lượng chiều mua và 1,1 triệu đồng/lượng chiều bán so với chiều qua, báo giá ở mức 147,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC tăng 1,1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 144,7 triệu đồng/lượng mua vào và 147,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 1,1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, giao dịch ở mức 145,9 triệu đồng/lượng chiều mua và 148,9 triệu đồng/lượng chiều bán.

Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 146,5 triệu đồng/lượng mua vào và 149,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 9 giờ 20 phút ngày 31-10 (giờ Việt Nam) đứng ở mức 4.016,1 USD/ounce. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 127,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 21,4 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 19,7 – 22 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới lấy lại mốc 4.000 USD sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hạ lãi suất và giới đầu tư đánh giá cao kết quả hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung. Sau nhiều phiên bán ròng, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã quay lại mua ròng gần 4 tấn vàng, nâng tổng lượng nắm giữ lên 1.040,4 tấn.

