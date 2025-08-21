“Sao Độc lập 2025” truyền hình trực tiếp trên VTV1

Nhân dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9; 80 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Công an phối hợp với Bộ VH-TT-DL và UBND TP Hà Nội tổ chức chương trình chính luận – nghệ thuật “Sao Độc lập 2025”.

Chương trình diễn ra lúc tối ngày 24-8 tại Nhà hát Hồ Gươm, truyền hình trực tiếp trên VTV1

Ra đời từ năm 2016, Sao Độc lập đã trở thành chương trình thường niên giàu ý nghĩa, tôn vinh truyền thống yêu nước, ý chí quật cường của dân tộc, đồng thời khẳng định những thành tựu to lớn của đất nước trong 80 năm qua, đặc biệt gần 40 năm Đổi mới.

Chương trình năm nay gồm 3 chương, 15 tiết mục với nhiều loại hình nghệ thuật: ca, múa, nhạc, lời bình, kết hợp công nghệ âm thanh – ánh sáng hiện đại như hologram, laser, LED 3D, vừa khắc họa chiều sâu lịch sử, vừa mang đến sức hấp dẫn mới mẻ, đặc biệt với khán giả trẻ.

Với sự kết hợp giữa chính luận và nghệ thuật, Sao Độc lập 2025 hứa hẹn đem đến không khí hào hùng, lắng đọng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, phồn vinh.

MAI AN