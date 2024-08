Sao Độc lập - chương trình nghệ thuật gợi lại những ký ức hào hùng của dân tộc

Tối 25-8, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Tạp chí Cộng sản phối hợp với Bộ Công an, Thành ủy – HĐND – UBND TP Hà Nội và Báo Nhân Dân tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận Sao Độc lập với chủ đề Lời Bác – Lời của non sông.

Chương trình là hoạt động nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2024), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2024) và Ngày truyền thống Công an nhân dân (19-8-1945 – 19-8-2024).

Bên cạnh đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, chương trình còn có sự hiện diện của các Mẹ Việt Nam anh hùng, bậc lão thành cách mạng qua các thời kỳ đến từ TP Hà Nội, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang…

Một tiết mục văn nghệ trong chương trình. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là bản hùng ca vĩ đại, cũng là ngày công an nhân dân Việt Nam ra đời. 79 mùa xuân kiên định theo con đường chủ nghĩa xã hội, lực lượng công an nhân dân luôn song hành cùng đất nước, là lực lượng nòng cốt trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, làm nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội.

Chương trình nghệ thuật chính luận Sao Độc Lập được kết cấu gồm 3 phần: Lời Bác – Lời của non sông, Những mùa xuân dâng Đảng, Việt Nam dáng đứng Rồng bay.

Chương trình nghệ thuật Lời Bác – Lời của non sông. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Được dàn dựng công phu, đan xen giữa phóng sự trung tâm và các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, chương trình đã gợi lại những ký ức hào hùng của dân tộc, những trang sử vẻ vang được viết bằng xương máu, sự hy sinh phấn đấu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, tiêu biểu là những tấm gương chiến sĩ cách mạng tiền bối, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trên các mặt trận.

HÀ NGUYỄN