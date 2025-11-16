Sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 40B, nhiều người may mắn thoát nạn

Mưa lớn khiến quả đồi ở thôn Măng Tra (xã Nam Trà My, TP Đà Nẵng) bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều người đang lưu thông trên quốc lộ 40B may mắn chạy thoát thân.

Hiện trường vụ sạt lở

Ngày 16-11, ông Võ Như Sơn Trà, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Trà My (TP Đà Nẵng) thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở nhưng may mắn không có người thương vong.

Theo đó, khoảng 15 giờ cùng ngày, mưa lớn khiến quả đồi ở thôn Măng Tra bị sạt lở nghiêm trọng, đất đá ào ạt đổ xuống mặt đường quốc lộ 40B.

Vụ sạt lở khiến nhiều người dân đi đường bỏ chạy trong khiếp sợ. Tại hiện trường có một chiếc xe máy bị đất vùi lấp. Thời điểm xảy ra sạt lở, có khoảng 5-6 người chạy xe máy di chuyển qua khu vực trên.

PHẠM NGA - NGUYỄN CƯỜNG