Satramart siêu thị Sài Gòn gắn kết cùng phụ nữ địa phương

Chương trình được chia thành nhiều tuần thi, trong đó tuần 3 và 4 vừa khép lại với lễ tổng kết và trao giải cho các thí sinh có câu trả lời xuất sắc, lan tỏa mạnh mẽ trên fanpage Hội Phụ nữ phường. Các câu hỏi xoay quanh quá trình hình thành Satramart, những dịch vụ tiện ích phục vụ cộng đồng cùng các hoạt động an sinh mà siêu thị triển khai trong thời gian qua. Đại diện Satramart cho biết, đây là dịp để siêu thị gắn kết cùng phụ nữ địa phương, đồng thời giới thiệu mô hình bán lẻ văn minh, thân thiện đến người dân khu vực Hòa Hưng. Hoạt động cũng góp phần khẳng định vai trò của hệ thống siêu thị trong việc đồng hành với phong trào phụ nữ, xây dựng cộng đồng văn hóa và tiêu dùng bền vững.

Hội thi dự kiến kéo dài thêm 4 tuần với nội dung phong phú hơn, kết hợp hình thức tương tác trực tuyến và trực tiếp tại siêu thị, tạo không khí sôi nổi, gần gũi giữa người dân và doanh nghiệp.

ANH THI