Phường Tăng Nhơn Phú ứng dụng nhiều mô hình hay phục vụ người dân

Tỷ lệ hài lòng của người dân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại phường Tăng Nhơn Phú đạt 18/18 điểm, xếp loại “xuất sắc” trên Bản đồ thể chế.

Ngày 26-5, Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú (TPHCM) tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Lãnh đạo phường Tăng Nhơn Phú trao giấy khen đến các cá nhân

Theo báo cáo, từ 1-7-2025 đến tháng 5-2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường thực hiện tiếp nhận 48.118 hồ sơ, trong đó có 43.882 hồ sơ trực tuyến; đã giải quyết 48.030 hồ sơ, tỷ lệ đúng hạn 100%. Tỷ lệ hài lòng của người dân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đạt 18/18 điểm, xếp loại “xuất sắc” trên Bản đồ thể chế.

Một năm qua, phường Tăng Nhơn Phú đã triển khai nhiều mô hình hay, sáng tạo. Trong đó, ứng dụng “SOS khu phố Tăng Nhơn Phú” - kết nối nhanh chóng, kịp thời giữa trưởng khu phố, lực lượng chức năng và chính quyền phường trong việc phản ánh, tiếp nhận, xử lý các vấn đề phát sinh về hạ tầng kỹ thuật, an ninh trật tự, môi trường đô thị trên địa bàn.

Ứng dụng Zalo Official Account (Zalo OA) nhằm thông tin và hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của người dân, đồng thời tận dụng chatbot để hỗ trợ người dân trong việc giải đáp các thủ tục hành chính. Cùng với đó là Trung tâm Camera AI giám sát an ninh trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú…

Lãnh đạo phường Tăng Nhơn Phú trao giấy khen đến các tập thể

Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Bạch Hoàng Phụng yêu cầu, thời gian tới tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy; tập trung triển khai hiệu quả, nhanh chóng các dự án được phê duyệt đầu tư; tăng cường quản lý, kiểm tra và xử lý đối với vi phạm trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Đồng thời, đẩy mạnh việc quản lý nhà, đất công trên địa bàn, đề xuất xây dựng thêm nhiều công viên phục vụ người dân trên địa bàn.

Dịp này, 95 tập thể, 95 cá nhân được nhận giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

THU HƯỜNG