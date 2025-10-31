Sau hit “Câu trả lời” và nhạc phim “Làm giàu với ma”, Bích Ngọc Idol tung MV về tình yêu

Nữ ca sĩ J.ADE - nghệ danh mới của Bích Ngọc Idol vừa trình làng ca khúc tiếp theo mang tên Lưới tình sau thành công của album trước đó Continumm và bản hit Câu trả lời.

Nữ ca sĩ J.ADE

Câu trả lời là bản hit đầu tiên giúp J.ADE khẳng định tên tuổi sau khi bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol 2015. Cô theo đuổi hình mẫu nữ nghệ sĩ hát và tự sáng tác những ca khúc đậm chất tự sự và nữ quyền. Cùng giọng hát nội lực giàu cảm xúc, bài hát nhanh chóng chiếm được tình cảm của khán giả trẻ.

Ca khúc mới nhất Lưới tình là một bản ballad giàu tự sự, ca từ bay bổng, chất chứa giúp J.ADE lột tả và giãi bày tinh tế những len lỏi, lớp lang, khúc mắc trong mọi dáng hình, trạng thái khi yêu. Phần hình ảnh MV mang màu sắc phim điện ảnh âm nhạc, bám sát vào nội dung bài hát. Phân cảnh của J.ADE xuất hiện trong MV cũng nữ tính, mong manh qua những câu hát tựa như những lời tự sự thầm lặng.

Hình ảnh nghệ sĩ trong MV

J.ADE tên thật Nguyễn Bích Ngọc, Á quân Vietnam Idol 2015 và sớm gây chú ý bởi giọng hát đầy nội lực. Sau cuộc thi, cô chọn bước đi chậm rãi nhưng chắc chắn, dành nhiều năm để học viết nhạc, rèn luyện kỹ năng sáng tác và biểu diễn. Năm 2025, J.ADE khẳng định tên tuổi với MV Câu trả lời. Tháng 9 vừa qua, cô tham gia thể hiện ca khúc Vỡ mộng đời (sáng tác: nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung) là nhạc phim Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn (đạo diễn Trung Lùn).

CA DAO