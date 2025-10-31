Khai mạc Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng năm 2025 “Âm nhạc Hội tụ và lan tỏa”

Tối 30-10, tại Nhà hát Quân đội - khu vực phía Nam (phường Tân Sơn Nhất, TPHCM), Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng năm 2025 chủ đề Âm nhạc Hội tụ và lan tỏa đã khai mạc.

Đến tham dự chương trình có Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; ông Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ VH-TT-DL; NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM; Trung tướng Trần Hoài Trung, nguyên Chính ủy Quân khu 7; NSND Phạm Ngọc Khôi, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam... cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành TPHCM, các nhạc sĩ, ca sĩ nhiều thế hệ.

Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức liên hoan tặng hoa cho 5 thành viên Ban Giám khảo liên hoan năm nay. Ảnh: THÚY BÌNH

Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng 2025 diễn ra tại Nhà hát Quân đội - khu vực phía Nam và Nhà hát TPHCM, từ ngày 29-10 đến 2-11-2025, với 7 buổi thi diễn tại Nhà hát Quân đội và một chương trình nghệ thuật đặc biệt biểu diễn trong lễ tổng kết và trao giải liên hoan tại Nhà hát Thành phố.

Tiết mục biểu diễn ca khúc "Bồng lai". Ảnh: THÚY BÌNH

Liên hoan năm nay được tổ chức với nhiều sự đổi mới, thu hút hơn 600 nhạc sĩ, nghệ sĩ, ca sĩ đến từ 37 đơn vị là các Chi hội âm nhạc ở các tỉnh thành, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, các nhà hát... cùng tham gia trình diễn gần 200 tiết mục ở 2 lĩnh vực: liên hoan tác phẩm âm nhạc (liên hoan sáng tác), liên hoan giọng ca Việt và độc tấu nhạc cụ (liên hoan tiết mục).

Tiết mục ca múa "Cảm ơn mẹ" của Chi hội Phát thanh - Truyền hình. Ảnh: THÚY BÌNH

Ban giám khảo liên hoan năm nay có: NSND - Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Trưởng Ban Giám khảo; nhạc sĩ Trần Nhật Dương, Trưởng Ban kiểm tra Hội Nhạc sĩ Việt Nam; NSND Tạ Minh Tâm; nhạc sĩ Giáng Son; nhạc sĩ Hoài An.

NSƯT Tố Nga biểu diễn ca khúc "Bát giác Nhân Tâm". Ảnh: THÚY BÌNH

Sau phần khai mạc, hơn 20 tiết mục ca múa, độc tấu đã lần lượt biểu diễn đa dạng, nhiều sắc màu.

THÚY BÌNH