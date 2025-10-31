Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng năm 2025: Âm nhạc hội tụ và lan tỏa

Sân chơi nghệ thuật nhiều ý nghĩa

Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng năm 2025 (Liên hoan) với chủ đề “Âm nhạc hội tụ và lan tỏa” do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với UBND TPHCM, Sở VH-TT TPHCM, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM cùng Hội Âm nhạc thành phố tổ chức. Liên hoan năm nay mở rộng ở 2 lĩnh vực: sáng tác và biểu diễn với sự tham dự của 37 đơn vị đến từ chi hội âm nhạc của các tỉnh thành, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, các nhà hát...

Các nghệ sĩ đem đến Liên hoan hơn 200 tiết mục biểu diễn như đơn ca, song ca, tam - tứ ca, tốp ca, múa, độc tấu các loại nhạc cụ… Ban giám khảo liên hoan gồm các nhạc sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng: NSND - nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Trưởng ban giám khảo; nhạc sĩ Trần Nhật Dương; NSND Tạ Minh Tâm; nhạc sĩ Giáng Son; nhạc sĩ Hoài An.

Ca sĩ trẻ Võ Lê Quỳnh Lê biểu diễn ca khúc Bài ca cô gái Việt Nam của nhạc sĩ Thu Hường

Thiếu tướng - nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức liên hoan, cho biết: “Liên hoan năm nay có nhiều điểm đổi mới, như: ngoài các phần thi sáng tác còn mở rộng thêm nội dung biểu diễn thanh nhạc và độc tấu các loại nhạc cụ dân tộc lẫn phương Tây; đây cũng là năm thứ hai liên hoan có sự tham gia giao lưu, biểu diễn của một số nhạc sĩ Trung Quốc với điểm nhấn là nghệ sĩ hai nước sẽ cùng trình diễn một bản hòa nhạc giao hưởng về tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc”.

Nhạc sĩ Võ Công Anh, Chi hội trưởng Chi hội Gia Định, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, chia sẻ: “Sự đổi mới về quy mô, hình thức tổ chức liên hoan đã giúp phát huy tư duy và trách nhiệm sáng tạo nghệ thuật của anh em nhạc sĩ cả nước. Như việc mở rộng thể loại hòa tấu, độc tấu đã giúp các nhạc sĩ chú ý phát triển âm nhạc dân tộc nhiều hơn, bên cạnh sáng tác ca khúc. Các giải thưởng của Liên hoan, bên cạnh niềm tự hào, còn là động lực lớn để nhạc sĩ tích cực sáng tác, ca sĩ nỗ lực tập luyện và biểu diễn, đem lại cho liên hoan những sắc màu âm nhạc tươi mới, chất lượng”.

Đa dạng sắc màu

So với Liên hoan âm nhạc toàn quốc mở rộng năm 2024 (tổ chức tại tỉnh Ninh Bình), Liên hoan năm nay có sự vượt trội về tiết mục và đội ngũ nghệ sĩ, ca sĩ tham gia. Đặc biệt, bên cạnh sự tham gia của các nhạc sĩ kỳ cựu trong làng nhạc Việt, Liên hoan năm nay cũng ghi nhận sự góp mặt của nhiều nhạc sĩ trẻ.

“Các nhạc sĩ trẻ hiện nay có trình độ, kiến thức chuyên môn tốt, có sức sáng tạo mạnh mẽ, điều mà chúng ta cần làm là tạo điều kiện để giúp các em phát triển, nhất là việc nâng cao ý thức chính trị - văn hóa xã hội. Những hoạt động như Liên hoan sẽ là cơ hội để các em không chỉ rèn nghề mà còn cảm nhận được ý nghĩa, giá trị của người nhạc sĩ thông qua nghệ thuật âm nhạc phục vụ các sự kiện chính trị, lễ hội của đất nước”, nhạc sĩ Võ Công Anh chia sẻ.

Cùng quan điểm khuyến khích và ủng hộ lớp nhạc sĩ trẻ thế hệ kế thừa, nhạc sĩ lão thành Văn Thành Nho bày tỏ: “Những sự kiện như Liên hoan là dịp hiếm hoi mà những nghệ sĩ trẻ hôm nay có dịp được giao lưu, học hỏi trực tiếp từ những nghệ sĩ của thế hệ trước như Trương Quang Lục, Thế Bảo... Và ngược lại, thế hệ chúng tôi cũng học được từ các bạn trẻ những điều mới lạ, hiện đại, tất cả cùng giúp nhau để góp phần thúc đẩy âm nhạc trong nước phát triển”.

Được tổ chức tại TPHCM sau hợp nhất, nhiều nhạc sĩ đã mang đến những sáng tác gắn với những vấn đề thời sự. Điển hình như nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên tham gia Liên hoan bằng một tác phẩm vừa sáng tác Thành phố mới bên bờ biển Đông.

“Ca khúc Thành phố mới bên bờ biển Đông tôi viết về TPHCM sau hợp nhất, một thành phố năng động, hiện đại, nhưng vẫn luôn giữ được bản sắc riêng của mình trong hành trình trở thành siêu đô thị đầu tiên của Việt Nam”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên bộc bạch.

Tối 2-11, tại Nhà hát Thành phố (số 7, Công trường Lam Sơn, phường Sài Gòn), Dàn nhạc giao hưởng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc, Vũ kịch TPHCM (HBSO) cùng các nghệ sĩ, ca sĩ Việt Nam và Trung Quốc sẽ kết hợp biểu diễn tác phẩm Giao hưởng hữu nghị Việt - Trung. Tác phẩm gồm 4 chương và 2 ca khúc, do các nhạc sĩ Việt Nam, Trung Quốc phối hợp sáng tác. Ngay sau chương trình biểu diễn là lễ tổng kết và trao giải Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng năm 2025.

THÚY BÌNH