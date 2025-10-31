Phim mới cán mốc triệu view, Quách Ngọc Tuyên rục rịch làm phim tết

Sau khi tập đầu tiên web drama " Trăng điên" vượt mốc 1 triệu lượt xem, diễn viên Quách Ngọc Tuyên cho biết, anh cũng đang bắt tay thực hiện bộ phim chiếu Tết tiếp theo.

Tập 1 của bộ phim Trăng điên được đăng tải trên kênh YouTube chính thức của nam diễn viên hôm 24-10 hiện đã thu hút hơn 1,2 triệu lượt xem cùng hàng chục ngàn lượt yêu thích và bình luận.

Quách Ngọc Tuyên trong phim Trăng điên. Ảnh: NVCC

Chia sẻ cảm xúc trước những tình cảm và sự đón nhận của khán giả, nam diễn viên sinh năm 1984 cho biết, anh đọc từng bình luận và cố gắng trả lời hết những chia sẻ, góp ý của người xem, như một cách bày tỏ lòng biết ơn trước sự yêu mến dành cho bộ phim. Anh hy vọng, khi tập 2 lên sóng cũng được khán giả đón nhận và lan tỏa như vậy.

Trăng điên là web drama tiếp theo được Quách Ngọc Tuyên đầu tư sản xuất sau hàng loạt các tác phẩm khá thành công trước đó như: Cái Tết của thằng khờ, Vi cá tiền truyện, Ba chú út…

Phim có sự tham gia của NSND Việt Anh. Ảnh: NVCC

Ngay sau Trăng điên, Quách Ngọc Tuyên và ê-kíp đang chuẩn bị bấm máy một sản phẩm dành cho mùa Tết. “Vì Tết là dịp mọi người sum vầy, giải trí. Hơn nữa, không phải khán giả nào cũng có điều kiện ra rạp xem phim nên tôi cố gắng làm phim chiếu mạng để mọi người xem cho vui”, Quách Ngọc Tuyên nói.

Nhiều gương mặt quen thuộc tham gia trong dự án Trăng điên. Ảnh: NVCC

Trăng điên quy tụ dàn diễn viên: NSND Việt Anh, Quách Ngọc Tuyên, Lâm Vỹ Dạ, Hứa Minh Đạt, Lê Chi Na, Thùy Anh, Tân Trề, Lê Thúy, bé Dollar Phát, Xu Tít…

Tập 2 bộ phim sẽ lên sóng lúc 20 giờ ngày 31-10 trên kênh YouTube chính thức của nam diễn viên.

HẢI DUY