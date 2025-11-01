Xuất khẩu sầu riêng trở lại bình thường, thông suốt

Ùn tắc xuất khẩu sầu riêng tại Tây Nguyên, trong đó có Đắk Lắk, đã được khơi thông sau khi các cơ quan chức năng rà soát và ổn định hoạt động kiểm nghiệm, bảo đảm hoạt động xuất khẩu diễn ra thông suốt.

Thu hoạch sầu riêng xuất khẩu

Ngày 1-11, thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, thời gian gần đây, xuất hiện một số thông tin liên quan đến tình trạng ùn tắc sầu riêng xuất khẩu tại một số địa phương ở khu vực Tây Nguyên, trong đó có Đắk Lắk, vùng trồng lớn nhất cả nước.

Nguyên nhân được cho là do một số phòng kiểm nghiệm tạm ngừng hoạt động, khiến doanh nghiệp không thể hoàn tất thủ tục phân tích các chỉ tiêu Cadimi và Vàng O - điều kiện bắt buộc để cấp chứng nhận xuất khẩu.

Tình trạng này làm chậm tiến độ thông quan, ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiêu thụ sầu riêng, gây nguy cơ thiệt hại cho doanh nghiệp và người dân trồng sầu riêng.

Để làm rõ hơn vấn đề này, ông Huỳnh Tấn Đạt, Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin, Việt Nam hiện có 24 phòng kiểm nghiệm được Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) công nhận phục vụ xuất khẩu sầu riêng, với tổng công suất lý thuyết khoảng 3.200 mẫu/ngày, đủ để đáp ứng nhu cầu thực tế. Tuy nhiên, từ trung tuần tháng 10-2025, một số phòng kiểm nghiệm tạm ngừng hoạt động do bảo trì, hỏng thiết bị hoặc chờ được đánh giá lại.

Trước tình hình đó, ngày 24-10 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung đã họp khẩn với các đơn vị liên quan, yêu cầu các cơ sở được chỉ định phải rà soát tình trạng hoạt động, minh bạch năng lực và bảo đảm tính chính xác, thống nhất giữa các kết quả ở trong nước và của phía Trung Quốc. Theo đó, ông Hoàng Trung yêu cầu công tác kiểm nghiệm cần được thực hiện nhanh, nghiêm túc, tránh sai khác dữ liệu khiến hàng xuất khẩu bị trả về.

Theo ông Huỳnh Tấn Đạt, đến nay sau một tuần chỉ đạo từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tình hình kiểm nghiệm sầu riêng cơ bản đã trở lại bình thường, đảm bảo hoạt động giao thương cho doanh nghiệp.

Về tình hình tiêu thụ và xuất khẩu, Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết, tại các cửa khẩu chính, hoạt động xuất khẩu sầu riêng vẫn diễn ra thông suốt. Lạng Sơn hiện có khoảng 200-250 xe/ngày, Lào Cai có 100-150 xe và Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) có khoảng 50 xe/ngày. Tổng cộng lưu lượng thông quan mỗi ngày khoảng 300-400 xe hàng.

Hiện nay sản lượng sầu riêng không còn nhiều, đã vào giai đoạn cuối vụ. Việc thu mua và xuất khẩu diễn ra bình thường. Các địa phương, doanh nghiệp cần giữ ổn định thị trường, tránh tâm lý hoang mang.

Ông Huỳnh Tấn Đạt đề nghị với những vướng mắc, khó khăn trong kiểm nghiệm hoặc thông quan, các doanh nghiệp, hợp tác xã liên hệ trực tiếp với 2 đơn vị đầu mối là Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường hoặc Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Lãnh đạo đơn vị này khẳng định, tinh thần chung là xử lý nhanh - gọn - đúng quy định, bảo đảm lợi ích cho doanh nghiệp và uy tín nông sản Việt Nam trên thị trường Trung Quốc nói riêng và thị trường quốc tế nói chung.

PHÚC HẬU