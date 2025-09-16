Sau sắp xếp, Sở NN-MT TPHCM giảm còn 7 chi cục

Sáng 16-9, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) TPHCM tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy và sắp xếp nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Giám đốc Sở NNMT Nguyễn Toàn Thắng trao các quyết định

Giám đốc Sở NN-MT Nguyễn Toàn Thắng đã trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các chi cục và tổ chức hành chính trực thuộc, gồm: Chi cục Kiểm lâm; Chi cục Thủy lợi; Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư; Chi cục Phát triển nông thôn; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Chi cục Bảo vệ môi trường; Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới.

Sau sắp xếp, số đơn vị trực thuộc Sở giảm từ 17 chi cục và 3 tổ chức hành chính còn 7 chi cục và 1 tổ chức hành chính, tức giảm 12 chi cục và 2 tổ chức hành chính (tương đương giảm khoảng 60%).

Đánh giá đây là bước đi quan trọng trong xây dựng nền hành chính hiện đại, Giám đốc Nguyễn Toàn Thắng khẳng định việc kiện toàn không chỉ thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thành ủy và UBND TPHCM, mà còn là sự ghi nhận, tin tưởng đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của ngành.

Ông nhấn mạnh, các cán bộ được bổ nhiệm đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao và đã được rèn luyện qua thực tiễn công tác.

TRÀ GIANG