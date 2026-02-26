Sẽ khởi công dự án Công viên Cảng Nhà Rồng Khánh Hội vào dịp 2-9

Thường trực Thành ủy TPHCM chỉ đạo khẩn trương hoàn tất hồ sơ, thủ tục pháp lý để khởi công dự án Công viên Cảng Nhà Rồng Khánh Hội gắn với mở rộng Khu Bảo tàng Hồ Chí Minh, không gian Văn hóa Hồ Chí Minh và dự án mở rộng đường Nguyễn Tất Thành vào dịp 2-9.

Bến Nhà Rồng, TPHCM nhìn từ trên cao. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ngày 24-2, Thường trực Thành ủy TPHCM có thông báo kết luận về tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Thường trực Thành ủy yêu cầu các cấp, các ngành tập trung bắt tay vào công việc ngay sau kỳ nghỉ tết; rà soát toàn diện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của năm 2026 theo tinh thần tổng thể, đồng bộ, vừa trước mắt vừa lâu dài.

Từ nay đến hết tháng 3-2026, TPHCM tập trung chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; tổ chức tuyển quân năm 2026 bảo đảm số lượng, chất lượng. Các ngành, các cấp khẩn trương xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tăng tốc triển khai, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10%.

Thường trực Thành ủy nhấn mạnh tập trung thực hiện hiệu quả các chỉ đạo về giải quyết ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập nước, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ và xây dựng thành phố không ma túy; chuẩn hóa, nâng cao trách nhiệm các ban chỉ đạo theo hướng rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm; tăng cường chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát, nhất là trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và chuyển đổi số.

Đảng ủy UBND TPHCM được giao lãnh đạo UBND TPHCM xử lý các công việc tồn đọng; tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn chuyên môn, củng cố năng lực, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, nhất là trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án đầu tư công.

Đồng thời, khẩn trương hoàn tất hồ sơ, thủ tục pháp lý để khởi công dự án Công viên Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội gắn với mở rộng Khu Bảo tàng Hồ Chí Minh, không gian Văn hóa Hồ Chí Minh và dự án mở rộng đường Nguyễn Tất Thành vào dịp 2-9.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao quà tết đến người dân ở đặc khu Côn Đảo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: VĂN MINH

Thường trực Thành ủy cũng ghi nhận, biểu dương kết quả tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên địa bàn; các hoạt động chăm lo được thực hiện kịp thời, chu đáo, đúng đối tượng, góp phần để người dân đón tết an toàn, lành mạnh, tiết kiệm.

