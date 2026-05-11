Cháy lớn tại quán karaoke ở phường Từ Liêm, Hà Nội

Khi phát hiện khói bốc ra nghi ngút từ bên trong quán karaoke, nhiều người đã tri hô. Ít phút sau, khói đen nhanh chóng bao trùm toàn bộ ngôi nhà, kèm theo nhiều tiếng nổ nhỏ.
Nhận được tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TP Hà Nội đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường.
Lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa khu vực xung quanh để phục vụ công tác chữa cháy, đồng thời tổ chức tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt bên trong quán karaoke.
Ghi nhận ban đầu cho thấy, cột khói đen bốc cao hàng chục mét, lan rộng ra khu vực lân cận. Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.
Công tác chữa cháy và cứu hộ vẫn đang được lực lượng chức năng khẩn trương triển khai.