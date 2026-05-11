Cháy lớn tại quán karaoke ở phường Từ Liêm, Hà Nội

Khoảng 10 giờ 30 ngày 11-5, một vụ hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại quán karaoke Volume Club, địa chỉ số 10 Phú Mỹ, phường Từ Liêm, Hà Nội, khiến nhiều người bên trong hoảng loạn tháo chạy ra ngoài.

Khi phát hiện khói bốc ra nghi ngút từ bên trong quán karaoke, nhiều người đã tri hô. Ít phút sau, khói đen nhanh chóng bao trùm toàn bộ ngôi nhà, kèm theo nhiều tiếng nổ nhỏ.

Xe chữa cháy có mặt tại hiện trường. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TP Hà Nội đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường.

Lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa khu vực xung quanh để phục vụ công tác chữa cháy, đồng thời tổ chức tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt bên trong quán karaoke.

Quán karaoke nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Ghi nhận ban đầu cho thấy, cột khói đen bốc cao hàng chục mét, lan rộng ra khu vực lân cận. Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Khói tỏa ra xung quanh khu vực cháy. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Công tác chữa cháy và cứu hộ vẫn đang được lực lượng chức năng khẩn trương triển khai.

TIẾN CƯỜNG