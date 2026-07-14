Xã hội

Thắp nến tri ân anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên

SGGPO

Tối 14-7, trong không khí trang nghiêm, hàng ngàn ngọn nến đã được thắp sáng tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên (tỉnh Tuyên Quang) nhằm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thắp nến tri ân anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên. Thực hiện: ĐỖ TRUNG - QUỐC KHÁNH - TRẦN LƯU

Lễ thắp nến tri ân và chương trình giao lưu nghệ thuật được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nhằm hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026).

Buổi lễ có sự tham dự của các cựu chiến binh, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và nhân dân địa phương.

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Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên

Đúng 19 giờ 30 phút, trong tiếng nhạc trầm hùng, hàng ngàn ngọn nến và nén nhang thơm đã được các đại biểu và đoàn viên thanh niên thắp lên ở từng phần mộ.

Những ngọn nến thắp lên không chỉ sưởi ấm anh linh các liệt sĩ mà còn thắp sáng ngọn lửa của lòng yêu nước, của đạo lý "Uống nước nhớ nguồn". Máu xương của các anh đã hòa vào lòng đất mẹ để Tổ quốc mãi mãi độc lập, tự do. Thế hệ hôm nay và mai sau đời đời ghi nhớ công ơn của các anh hùng, liệt sĩ.

>>Một số hình ảnh phóng viên Báo SGGP ghi lại tại buổi lễ thắp nến tri ân:

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Hàng ngàn ngọn nến trên phần mộ các anh hùng liệt sĩ
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ĐỖ TRUNG - QUỐC KHÁNH - TRẦN LƯU

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Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên Tỉnh Tuyên Quang

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