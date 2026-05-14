Những phát biểu đầu tiên của Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc tại hội nghị thượng đỉnh

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông và việc phong tỏa eo biển Hormuz vẫn tiếp tục.

Kênh RT của Liên bang Nga cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bắt tay trước cuộc hội đàm song phương tại Bắc Kinh hôm 14-5, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Mỹ tới Trung Quốc kể từ năm 2017.

Trong phát biểu khai mạc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng ông luôn tin hai nước “có nhiều lợi ích chung hơn là khác biệt”.

“Một mối quan hệ song phương ổn định là điều tốt đẹp cho thế giới. Trung Quốc và Mỹ đều có lợi từ hợp tác và đều thiệt hại từ đối đầu. Chúng ta nên là đối tác, chứ không phải đối thủ. Chúng ta nên giúp nhau thành công và cùng nhau thịnh vượng”, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu thông qua phiên dịch viên.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng chúc mừng Mỹ sắp kỷ niệm 250 năm ngày độc lập, sẽ được tổ chức vào tháng 7.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi “mối quan hệ tuyệt vời” mà ông cho rằng mình từng có với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong nhiệm kỳ đầu tiên.

“Chúng tôi đã hòa hợp với nhau, và khi có khó khăn, chúng tôi giải quyết được chúng. Chúng ta sẽ có một tương lai tuyệt vời cùng nhau”, ông Trump nói.

Tổng thống Trump cũng nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng ông “rất tôn trọng công việc” mà nhà lãnh đạo Trung Quốc đã làm.

“Ông là một nhà lãnh đạo vĩ đại. Đôi khi người ta không thích tôi nói điều đó, nhưng tôi vẫn nói vì đó là sự thật”, Tổng thống Trump nói thêm.

“Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ tốt đẹp hơn bao giờ hết”, Tổng thống Trump tuyên bố.

Vào sáng thứ Năm theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chào hỏi nhau và chụp ảnh trước khi bắt đầu các cuộc hội đàm song phương.

Sau đó, hai nhà lãnh đạo đã duyệt đội danh dự tại Quảng trường Thiên An Môn.

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh giữa Iran và Israel vẫn đang duy trì, cùng với việc Eo biển Hormuz - tuyến hàng hải quan trọng xử lý khoảng 20% thương mại dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu - tiếp tục bị phong tỏa.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết trên chuyên cơ Không lực Một trên đường tới Bắc Kinh rằng Mỹ sẽ tìm cách thuyết phục Trung Quốc đóng “vai trò tích cực hơn” trong các cuộc đàm phán với Iran.

Trước đó, Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các nhà máy lọc dầu và công ty vệ tinh của Trung Quốc bị cáo buộc hỗ trợ Tehran.

Trung Quốc lên án các biện pháp hạn chế này là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế và yêu cầu các công ty trong nước không tuân thủ chúng.

Tin liên quan Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Bắc Kinh, thăm cấp nhà nước Trung Quốc

Theo TTXVN