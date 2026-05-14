Nga ủng hộ xuất khẩu dầu sang Nhật Bản

Theo Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, Nga không phản đối nếu Nhật Bản muốn nhập khẩu dầu thô từ nước này.

Tàu chở dầu của Nga hướng tới Nhật Bản. Ảnh: TASS

Trả lời phỏng vấn truyền thông Nga ngày 13-5, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, cho biết Nga chưa từng chính trị hóa kinh tế hay các thỏa thuận hiện có với Nhật Bản, thể hiện lập trường không phản đối nếu Nhật Bản muốn nhập khẩu dầu thô của Nga.

Đây là tuyên bố đầu tiên của quan chức Nga về việc Nhật Bản mua dầu của Nga, bỏ qua lệnh cấm vận được nhiều nước phương Tây đưa ra.

Trong bối cảnh tình hình căng thẳng tại Iran chưa có dấu hiệu chấm dứt, chính phủ Nhật Bản đang thúc đẩy việc tìm nguồn cung thay thế ngoài Trung Đông.

Theo TASS, tuần trước, dầu thô được sản xuất từ dự án phát triển dầu khí “Sakhalin-2” ở vùng Viễn Đông Nga đã cập cảng một nhà máy lọc dầu tại tỉnh Ehime của Nhật Bản. Sau đó, Tập đoàn lọc dầu Idemitsu Kosan đã mua thêm một lô dầu thô của Nga, trở thành doanh nghiệp thứ hai của Nhật Bản thực hiện giao dịch này kể từ khi xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Thương vụ được tiến hành theo đề nghị của Cơ quan tài nguyên và Năng lượng Nhật Bản nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định các sản phẩm dầu mỏ.

HUY QUỐC

