Thượng viện Mỹ chính thức phê chuẩn tân Chủ tịch FED

Ngày 13-5 (giờ Washington), với 54 phiếu thuận và 45 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã chính thức phê chuẩn ông Kevin Warsh làm Chủ tịch mới của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED), thay thế ông Jerome Powell.

Ông Kevin Warsh điều trần tại Thượng viện Mỹ trước khi được phê chuẩn làm Chủ tịch mới của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED)

Ông Powell dự kiến kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 6 tới sau quãng thời gian nắm giữ chức vụ lãnh đạo Ngân hàng Trung ương kể từ năm 2018.

Ông Warsh, 56 tuổi, được phê chuẩn trong cuộc bỏ phiếu được xem là gây chia rẽ lớn nhất từ trước tới nay liên quan đến vị trí người đứng đầu FED. Đây là lần thứ hai ông Warsh làm việc tại FED.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các báo cáo kinh tế mới công bố cho thấy lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% của FED, các dữ liệu cũng cho thấy áp lực giá cả trong chuỗi cung ứng tăng nhanh nhất trong hơn 3 năm qua. Thị trường tài chính hiện đang giảm kỳ vọng về việc FED cắt giảm lãi suất và thậm chí bắt đầu tính tới khả năng tăng lãi suất trong năm nay.

Theo CNN, ông Warsh có quan điểm gần gũi với Tổng thống Donald Trump, người từ lâu đã yêu cầu cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, cú sốc năng lượng đang làm phức tạp triển vọng cắt giảm lãi suất nhanh chóng. Giới đầu tư hiện kỳ vọng FED sẽ giữ nguyên lãi suất điều hành trong phần còn lại của năm, thậm chí có thể tăng nếu lạm phát tiếp tục tăng.

Cùng ngày, trong một diễn biến khác, Thượng viện Mỹ đã bác bỏ một dự luật do đảng Dân chủ dẫn dắt nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran, cho thấy sự ủng hộ bền vững của đảng Cộng hòa đối với chiến dịch quân sự này. Dự luật bị bác bỏ ngay cả sau khi đã hết thời hạn pháp lý để chính quyền Tổng thống Donald Trump nhận được sự phê chuẩn của các nhà lập pháp nhằm tiếp tục cuộc chiến.

Nghị quyết do Thượng nghị sĩ Jeff Merkley (đảng Dân chủ, bang Oregon) dẫn đầu đã không được thông qua với tỷ lệ bỏ phiếu 50-49, trong đó có 3 nghị sĩ đảng Cộng hòa cùng gần như toàn bộ phe Dân chủ ủng hộ biện pháp này.

