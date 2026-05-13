Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Bắc Kinh, thăm cấp nhà nước Trung Quốc

Ngay sau khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Bắc Kinh, Tổng thống Donald Trump được đón tiếp bằng nghi thức cấp nhà nước. Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính cùng đại diện ngoại giao hai nước và quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Trung Quốc có mặt tại sân bay đón đoàn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Bắc Kinh. Ảnh: CHINA DAILY

Tham gia đoàn tháp tùng Tổng thống Mỹ có nhiều quan chức cấp cao như Bộ trưởng Tài chính Scott Kenneth Bessent, Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Đại diện Thương mại Jamieson Greer. Một số lãnh đạo các tập đoàn lớn của Mỹ như Elon Musk (Tesla, SpaceX) và Jensen Huang (Nvidia) cũng tháp tùng chuyến đi, cho thấy kỳ vọng về hợp tác kinh tế và công nghệ.

Sau khi chuyên cơ Air Force One chở Tổng thống Mỹ hạ cánh, hashtag #WelcomeTrumpToChina (chào mừng ông Trump tới Trung Quốc) lập tức trở thành chủ đề được thảo luận hàng đầu trên nền tảng mạng xã hội Weibo của Trung Quốc.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, chuyến thăm diễn ra từ ngày 13 đến 15-5 và là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ thăm Trung Quốc trong gần 9 năm, đồng thời là chuyến thăm thứ hai của ông Trump tới nước này kể từ năm 2017. Hai nhà lãnh đạo sẽ tiến hành trao đổi sâu rộng về quan hệ song phương cũng như các vấn đề lớn liên quan hòa bình và phát triển toàn cầu. Bắc Kinh khẳng định sẵn sàng cùng Washington tăng cường đối thoại, mở rộng hợp tác và quản lý khác biệt nhằm duy trì quan hệ ổn định, lành mạnh và bền vững giữa hai nền kinh tế.



Theo lịch trình do Nhà Trắng công bố, sáng 14-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiến hành hội đàm, dự kiến trao đổi về các vấn đề như thuế quan, cạnh tranh về trí tuệ nhân tạo (AI), khoáng sản chiến lược và chiến sự ở Iran. Tối cùng ngày, Tổng thống Mỹ dự quốc yến.

Truyền thông quốc tế cho biết hai bên có thể xem xét các cơ chế hợp tác mới nhằm quản lý quan hệ kinh tế song phương, đồng thời tiếp tục thảo luận về khả năng gia hạn thỏa thuận tạm hoãn áp thuế đạt được trước đó. Một số lĩnh vực như nông sản, hàng không, đất hiếm và công nghệ cao được dự báo sẽ nằm trong chương trình nghị sự. Bên cạnh đó, cuộc xung đột liên quan Iran và những biến động tại Trung Đông cũng có thể được thảo luận, khi cả Mỹ và Trung Quốc đều chịu tác động từ bất ổn năng lượng và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

PHƯƠNG NAM